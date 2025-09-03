Αρνητικά πρόσημα για το πετρέλαιο - Στο επίκεντρο οι ενεργειακές κυρώσεις και ο OPEC+

Πτώση σημειώνουν για την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις ενεργειακές κυρώσεις που επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά του «μαύρου χρυσού», την ώρα που αναμένονται οι αποφάσεις τους Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και των συμμάχων του (OPEC+).

Μετά από τις 09:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Νοεμβρίου- έχαναν 0,32% στα 68,93 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Οκτωβρίου- υποχωρούσαν 0,27% στα 6541 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στο Χρηματιστήριο Ενέργειας του Άμστερνταμ -παράδοσης Οκτωβρίου- έπεφταν 0,9% στα 31,77 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Σημειώνεται πως για την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν άνω του 1% μετά την επιβολή νέων κυρώσεων από τις ΗΠΑ σε ένα δίκτυο ναυτιλιακών εταιρειών και πλοίων υπό την ηγεσία ενός επιχειρηματία από το Ιράκ για λαθρεμπόριο ιρανικού πετρελαίου που μεταφερόταν ως ιρακινό.

Οι τιμές «συνεχίζουν να υποστηρίζονται από τις νέες κυρώσεις, οι οποίες σηματοδοτούν την πιθανότητα περιορισμού της προσφοράς στο μέλλον, δήλωσε στο Reuters η Πριγιάνκα Σαχντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στη Phillip Nova.

«Η διαρθρωτική μεταβλητότητα παραμένει, με τις κυρώσεις κατά του Ιράν και τα γεωπολιτικά σημεία ανάφλεξης να διαμορφώνουν το ασφάλιστρο κινδύνου και να διατηρούν το αργό πετρέλαιο κοντά στα πρόσφατα υψηλά επίπεδα» πρόσθεσε.

Η αγορά περίμενε επίσης τα αποτελέσματα της συνάντησης του OPEC+ στις 7 Σεπτεμβρίου. Οι αναλυτές λένε ότι η ομάδα δεν είναι πιθανό να προβεί σε περαιτέρω αλλαγές στην παραγωγή προς το παρόν.

«Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι συνεχίζουν να επηρεάζουν τις τάσεις των τιμών του πετρελαίου.

Η αγορά παρακολουθεί την επικείμενη συνάντηση του ΟΠΕΚ και παραμένει σε εγρήγορση για περαιτέρω αυξήσεις που θα οδηγήσουν σε υπερπροσφορά», δήλωσε ο Εμρίλ Τζαμίλ, ανώτερος αναλυτής της LSEG.