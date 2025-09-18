Αρνητικά πρόσημα για το πετρέλαιο, με ανησυχίες για την ζήτηση μετά την Fed

Πτωτικά κινούνται για την Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου, εν μέσω των ανησυχιών για αδυναμία στις ΗΠΑ που θα μπορούσε να επηρεάσει τη ζήτηση για τον «μαύρο χρυσό» στη μεγαλύτερη οικονομία.

Μετά τις 09:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Νοεμβρίου- υποχωρούσαν 0,44% στα 67,55 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Οκτωβρίου- έχαναν 0,50% στα 63,72 δολάρια ανά βαρέλι.

Την Τετάρτη η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) προχώρησε σε μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, μια κίνηση που είχε προεξοφληθεί από τους επενδυτές.

Ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, έστειλε προειδοποιήσεις για εξασθένηση της αμερικανικής αγοράς εργασίας και των καταναλωτικών δαπανών, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για το ότι η οικονομική αβεβαιότητα μπορεί να επηρεάσει τις δαπάνες των Αμερικανών και τη ζήτηση πετρελαίου.

Σε αυτό το κλίμα συνέβαλαν και οι αναφορές του Πάουελ για το ότι η Fed μπορεί να προχωρήσει σε νέες μειώσεις επιτοκίων το επόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον κρίνει πως παραμένουν δυσκολίες στην οικονομία των ΗΠΑ.

Στα των κεντρικών τραπεζών, οι αναλυτές αναμένουν το μεσημέρι της Πέμπτης τις αποφάσεις της Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) και τις προβλέψεις της για την πορεία της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι αγορές προβλέπουν πως η BoE θα διατηρήσει τα βασικά επιτόκια της στο 4%, μετά από τη μείωση των 25 μονάδων βάσης τον Αύγουστο.