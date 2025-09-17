Απώλειες για τον χρυσό την Τετάρτη, με την προσοχή εστιασμένη στην Fed

Αρνητικά πρόσημα εμφανίζουν για την Τετάρτη οι τιμές του χρυσού, με το σύνολο της προσοχής των επενδυτών να βρίσκεται στις αποφάσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τη νομισματική πολιτική στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Μετά από τις 08:00 (ώρα Ελλάδας), τα μελλοντικά συμβόλαια εκπλήρωσης του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- υποχωρούσαν 0,10% στα 3.721 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού έχανε 0,14% σα 3.684 δολάρια, έχοντας ξεπεράσει την Τρίτη για πρώτη φορά στα χρονικά τα επίπεδα των 3.700 δολαρίων.

Τα επιτόκια της Fed

Σημειώνεται πως στις 21:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα ανακοινώσει τις αποφάσεις για τα επιτόκια μετά από την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης της νομισματικής της επιτροπής (FOMC).

Οι αγορές έχουν ουσιαστικά προεξοφλήσει μια μείωση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος 4%-4,25% έναντι του 4,5%-4,5% που είναι μέχρι σήμερα.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στη συνέντευξη Τύπου που θα δώσει ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ και στο κατά πόσο θα «δείξει» προς νέες μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ μέχρι το τέλος του 2025.

Σύμφωνα με το FedWatch του CME Group, οι αναλυτές 70% πιθανότητες ώστε τα βασικά επιτόκια της τράπεζας να διαμορφωθούν στην περιοχή του 3,5%-3,75% μέχρι το τέλος του 2025.

Υπενθυμίζεται πως παραδοσιακά ο χρυσός ωφελείται από την υποχώρηση του κόστους δανεισμού στις ΗΠΑ.

Πέρα από τις σημερινές αποφάσεις για τα επιτόκια, οι επενδυτές αναμένουν τη στάση του Πάουελ σχετικά με τις επιθέσεις που δέχεται από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, υπό την ανησυχία για την ανεξαρτησία της Fed.

Την Τρίτη ο «εκλεχτός» του Τραμπ για την Fed, Στίβαν Μίραν ορκίστηκε στο Δ.Σ. της τράπεζας, ώστε να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της FOMC.