Απώλειες για τον χρυσό την Τετάρτη, αλλά και άνοδος πάνω από 60% για το 2025

Με κατακόρυφη άνοδο ολοκληρώνει ο χρυσός το 2025, σε ένα έτος που τα πολύτιμα μέταλλα «πάτησαν» πάνω στο φιλικό περιβάλλον που δημιούργησαν οι πολιτικές των μεγάλων κεντρικών τραπεζών και το σκηνικό της παγκόσμιας γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Μετά από τις 08:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) τα futures του χρυσού -παράδοσης Φεβρουαρίου- υποχωρούσαν 2,15% στα 4.291 δολάρια ανά ουγγιά, με ετήσια άνοδο μεγαλύτερη του 62%.

Η spot τιμή του χρυσού έπεφτε 1,45% στα 4.276 δολάρια ανά ουγγιά, με ετήσια άνοδο μεγαλύτερη του 63%.

Στην κίνηση των άλλων μετάλλων, το ασήμια έχανε 9,3% στα 70,56 δολάρια, οδεύοντας προς ετήσια άνοδο πάνω από 140%.

Όπως μετέδωσε το Reuters, τα πολύτιμα μέταλλα έχουν περιθώρια για μεγαλύτερα κέρδη το 2026, καθώς τα επιτόκια αναμένεται να μειωθούν ενώ οι ισχυρές κεντρικές τράπεζες αυξάνουν τα αποθέματα τους στον χρυσό.

«Η ζήτηση για μέταλλα φαίνεται σταθερή τόσο από βιομηχανική όσο και από λιανική άποψη», δήλωσε ο Τιμ Γουότερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade. «Οι βασικοί θεμελιώδεις παράγοντες που καθορίζουν τη ζήτηση των κεντρικών τραπεζών και τη θέση των επενδυτών εν όψει της αναμενόμενης μείωσης των επιτοκίων στις ΗΠΑ το 2026 παραμένουν αμετάβλητοι».

«Συνεχίζουμε να βλέπουμε ανοδική πορεία στα πολύτιμα μέταλλα, καθώς πολλοί από τους κινδύνους του τρέχοντος έτους παραμένουν και το 2026», δήλωσε ο Τζέισον Γιν, αναλυτής εμπορευμάτων της BNP Paribas.

Υπενθυμίζεται πως παραδοσιακά ο χρυσός τείνει να ευνοείται από το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων στις ΗΠΑ, ενώ η άνοδος του 2025 αποδίδεται και σε μια σειρά γεωπολιτικών εξελίξεων (δασμοί των ΗΠΑ, πόλεμος στην Ουκρανία, κρίση στη Μέση Ανατολή, κ.α.) που ωθούν τους επενδυτές στα «ασφαλή» καταφύγια, όπως είναι ο χρυσός.