Απώλειες για τον χρυσό την Πέμπτη, με την προσοχή στα επιτόκια της Fed

Αρνητικά πρόσημα εμφανίζουν για την Πέμπτη οι αποδόσεις του χρυσού, εν μέσω της διάθεσης για ρίσκο μεταξύ των επενδυτών που «στερεί» τοποθετήσεις στο «ασφαλές» καταφύγιο του πολύτιμου μετάλλου.

Μετά από τις 08:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού -παράδοσης Φεβρουαρίου- υποχωρούσαν 0,41% στα 4.185 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού έπεφτε 0,26% στα 4.153 δολάρια ανά ουγγιά.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται -για μια ακόμα μέρα- οι προσδοκίες των επενδυτών για τις επόμενες κινήσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) επί της νομισματικής της πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αναλυτές αποτιμούν τις ανακοινώσεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας που προηγήθηκαν τις περασμένες μέρες, εν μέσω και της σημερινής αργίας για το Thanksgiving στις ΗΠΑ.

Οι πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης στις 10 Δεκεμβρίου ανέρχονται στο 85%, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.

Παραδοσιακά ο χρυσός ευνοείται από το περιβάλλον της μείωσης των επιτοκίων στις ΗΠΑ, αλλά η αβεβαιότητα για το πως θα κινηθεί η νομισματική πολιτική στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο -και εντός του 2026- ενδέχεται να συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στην τιμή του μετάλλου μέσα στους επόμενους μήνες.