Απώλειες για τον χρυσό, με συνέχεια στις ρευστοποιήσεις από τους επενδυτές

Με πτώση κινείται για τη Δευτέρα ο χρυσός, με το πολύτιμο μέταλλο να συνεχίζει να κινείται στο αρνητικό κλίμα που έφερε ισχυρές απώλειες την προηγούμενη εβδομάδα και την προσοχή των επενδυτών να εστιάζει στις γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις.

Μετά από τις 08:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- υποχωρούσαν 1,05% στα 4.095 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού έπεφτε 0,75% στα 4.081 δολάρια ανά ουγγιά.

«Πάτημα» για τις απώλειες στην αρχή της νέας εβδομάδας δίνουν οι εξελίξεις στις εμπορικές διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με την Κίνα, που μπορεί να μειώσουν κατά πολύ τον κίνδυνο της αβεβαιότητας στις αγορές και να επαναφέρουν τη διάθεση για ρίσκο μεταξύ των επενδυτών, «στερώντας» τοποθετήσεις από το «ασφαλές» καταφύγιο του χρυσού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συναντηθεί τις επόμενες μέρες με τον Κινέζο ομόλογο του, Σι Τζιπίνγκ, την ώρα που το Σαββατοκύριακο αξιωματούχοι των δύο χωρών φαίνεται πως ήρθαν σε προκαταρκτική συμφωνία για διατήρηση της «ανακωχής» μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Πέρα από τα γεωπολιτικά, οι επενδυτές φαίνεται πως συνεχίζουν τις ρευστοποιήσεις των μεγάλων κερδών που έχουν καταγράψει από τον χρυσό τους τελευταίους μήνες, ενόψει και των αποφάσεων της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τη νομισματική της πολιτική.

Η αρμόδια επιτροπή της Fed (FOMC) αναμένεται την Τετάρτη να ανακοινώσει νέα μείωση των βασικών της επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, με την προσοχή να εστιάζει στο κατά πόσο θα υπάρξει περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ τους επόμενους μήνες.

Προς το παραπάνω «συνηγόρησαν» τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή και τα οποία κινήθηκαν από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενισχύοντας τις απόψεις για νέες μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ.