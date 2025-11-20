Απώλειες για τον χρυσό, καθώς η Nvidia επαναφέρει τη διάθεση για ρίσκο στους επενδυτές

Αρνητικά πρόσημα καταγράφουν για την Πέμπτη οι τιμές του χρυσού, στον απόηχο των ανακοινώσεων από την Nvidia που επανέφεραν τη διάθεση για ρίσκο μεταξύ των επενδυτών διεθνώς, «στερώντας» τοποθετήσεις από το πολύτιμο μέταλλο.

Μετά από τις 08:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού υποχωρούσαν 0,3% στα 4.071 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού ήταν ουσιαστικά αμετάβλητη στα 4.077 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι πιέσεις στην τιμή του μετάλλου έρχονται αφού η Nvidia ανακοίνωσε αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, με τη ζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη να συνεχίζει να «ταΐζει» τον αμερικανικό τεχνολογικό «κολοσσό».

Οι μετρήσεις της Nvidia φαίνεται πως περιορίζουν τις ανησυχίες από σημαντική μερίδα των αναλυτών κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, περί «φούσκας» στην AI λόγω των μεγάλων αποτιμήσεων που έχουν συγκεντρώσει οι μετοχές του κλάδου.

Το Bloomberg μετέδωσε ότι τελευταία ο χρυσός έχει «δέσει» την πορεία του με τις μετοχές, ιδιαίτερα με την AI και τον τεχνολογικό κλάδο.

Πέρα από την Nvidia, οι αναλυτές εστιάζουν την προσοχή τους την Πέμπτη στα στοιχεία για την πορεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας που θα ανακοινωθούν το μεσημέρι, τα πρώτα μετά από την λήξη του shutdown στη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.

Τα μάκρο αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες στους επενδυτές για το εάν η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης μέσα στον Δεκέμβριο.

Μετά από τη δημοσίευση των πρακτικών της τράπεζας από την προηγούμενη συνεδρίαση της νομισματικής της επιτροπής (FOMC) την Τετάρτη, οι αξιωματούχοι της Fed φαίνεται να είναι «διχασμένοι» για το εάν πρέπει να υπάρξει νέα χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στη χώρα.

Σημειώνεται ακόμα πως οι αναλυτές δίνουν μόλις 29,6% πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% στις 10 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.

Μόλις χθες οι εν λόγω πιθανότητες ήταν στο 50%.