Απώλειες για τον χρυσό και το ασημί, με την προσοχή στα μάκρο από τις ΗΠΑ

Αρνητικά πρόσημα εμφανίζουν για την Τρίτη οι τιμές του χρυσού και του ασημιού, μετά από την άνοδο που εμφάνισαν τη Δευτέρα και καθώς συνεχίζεται έντονα η μεταβλητότητα στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων.

Μετά από τις 08:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) τα futures του χρυσού -παράδοσης Απριλίου- υποχωρούσαν 0,36% στα 5.060 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο χρυσός στην spot αγορά έπεφτε 0,42% στα 5.037 δολάρια ανά ουγγιά.

Τα futures του ασημιού -παράδοσης Μαρτίου- διολίσθαιναν 0,91% στα 81,48 δολάρια ενώ το ασήμι στην spot αγορά υποχωρούσε 1,87% στα 81,74 δολάρια.

Υπενθυμίζεται πως ο χρυσός και το μέταλλο δέχθηκαν ισχυρά πλήγματα την περασμένη εβδομάδα, χάνοντας τα ιστορικά υψηλά που εμφάνιζαν μέχρι την αρχή του Φεβρουαρίου, μετά από την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να προτείνει τον Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed).

Ο Γουόρς θεωρείται ως «υπέρμαχος» του δολαρίου και οι αγορές αναμένουν να δουν το κατά πόσο μπορεί να υλοποιήσει μια στάση ενίσχυσης του αμερικανικού δολαρίου όταν αναλάβει τα ηνία της ισχυρότερης κεντρικής τράπεζας του κόσμου.

Παραδοσιακά ο χρυσός τείνει να υποχωρεί όταν υπάρχει άνοδος του δολαρίου.

Εξάλλου, οι αγορές αναμένουν και τα οικονομικά στοιχεία που θα ανακοινωθούν από τις ΗΠΑ κατά την τρέχουσα εβδομάδα, για να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα για το πως αυτά θα επηρεάσουν σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο την επιτοκιακή πολιτική της Fed.

Την Τρίτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τις λιανικές πωλήσεις του Δεκεμβρίου, την Τετάρτη τα στοιχεία για την πορεία της αγοράς εργασίας κατά τον Ιανουάριο και την Παρασκευή το «καλεντάρι» ολοκληρώνεται με τα δεδομένα για τον πληθωρισμό.