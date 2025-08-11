Απώλειες για τον χρυσό εν αναμονή των συνομιλιών ΗΠΑ-Ρωσίας για την Ουκρανία

Απώλειες καταγράφουν οι τιμές του χρυσού τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές εστίασαν στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία και στα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουλίου, που θα μπορούσαν να δώσουν περαιτέρω ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων από την Fed.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού σημειώνει πτώση κατά 0,83% στα 3.370,60 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κατά 1.69% στα 3.432 δολάρια ανά ουγγιά.

«Η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία οδήγησε σε περαιτέρω πτώση του χρυσού, μετά την ανακοίνωση την Παρασκευή ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε αμερικανικό έδαφος», δήλωσε ο ανώτερος αναλυτής της City Index, Ματ Σίμπσον.

Ο Τραμπ ανέφερε την Παρασκευή ότι θα συναντήσει τον Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, για να διαπραγματευτούν το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Η προσοχή στρέφεται επίσης στα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ που θα ανακοινωθούν την Τρίτη, με τους αναλυτές να περιμένουν ότι οι επιπτώσεις των δασμών θα ωθήσουν τον βασικό δείκτη κατά 0,3%, σε ετήσιο ρυθμό 3,0%, μακριά από τον στόχο της Fed για 2%.

Η πρόσφατη απογοητευτική έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ ενίσχυσε τις εκτιμήσεις για μείωση των επιτοκίων από τη Fed τον Σεπτέμβριο. Η αγορά δείχνει περίπου 90% πιθανότητα χαλάρωσης τον Σεπτέμβριο και τουλάχιστον μια ακόμη μείωση έως το τέλος του έτους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, καθώς πλησιάζει η προθεσμία της 12ης Αυγούστου που έθεσε ο Τραμπ για συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Ταυτόχρονα, τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα βρίσκονται σε καθοδική τροχιά. Ειδικότερα, το ασήμι κατά 0,68% στα 38.28 δολάρια ανά ουγγιά, ο χαλκός κατά 0,13% στα 4.4655 δολάρια ανά λίβρα, η πλατίνα κατά 0,56% στα 1.332,1 δολάρια ανά ουγγιά και το παλλάδιο κατά 0,03% στα 1.143 δολάρια ανά ουγγιά.