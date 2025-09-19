Απώλειες για το πετρέλαιο, με τις ΗΠΑ να είναι το επίκεντρο της προσοχής

Αρνητικά πρόσημα εμφανίζουν για την Παρασκευή τα συμβόλαια του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, κινούμενα ωστόσο προς μικρά κέρδη σε επίπεδο εβδομάδας, με την προσοχή στις ΗΠΑ.

Μετά τις 09:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Νοεμβρίου- υποχωρούσαν 0,27% στα 67,26 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Οκτωβρίου- έχαναν 0,38% στα 63,35 δολάρια ανά βαρέλι.

Σημειώνεται πως το Brent κινείται προς κλείσιμο εβδομάδας με κέρδη 0,3% και το αμερικανικό αργό με άνοδο κοντά στο 0,9%.

Το Reuters υπενθυμίζει πως η αμερικανική ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) μείωσε το επιτόκιο της κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη και ανέφερε ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες μειώσεις, ανταποκρινόμενη στα σημάδια αδυναμίας στην αγορά εργασίας.

Τα χαμηλότερα κόστη δανεισμού συνήθως ενισχύουν τη ζήτηση για πετρέλαιο και ωθούν τις τιμές προς τα πάνω.

«Η αγορά βρίσκεται σε δίλημμα μεταξύ αντικρουόμενων σημάτων. Από την πλευρά της ζήτησης, όλες οι ενεργειακές υπηρεσίες, έχουν εκφράσει ανησυχία για την εξασθένιση της ζήτησης, μετριάζοντας τις προσδοκίες για σημαντική άνοδο των τιμών στο εγγύς μέλλον», δήλωσε η Πριγιάνκα Σαχντέβα, αναλύτρια της Phillip Nova.

«Από την πλευρά της προσφοράς, οι προγραμματισμένες αυξήσεις της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+ και τα σημάδια υπερπροσφοράς στα αποθέματα καυσίμων των ΗΠΑ επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα», πρόσθεσε.

Η αύξηση των αποθεμάτων αποσταγμάτων στις ΗΠΑ κατά 4 εκατομμύρια βαρέλια, έναντι των προσδοκιών της αγοράς για αύξηση 1 εκατομμυρίου βαρελιών, ενίσχυσε τις ανησυχίες για τη ζήτηση στον μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο και άσκησε πίεση στις τιμές.

Τα οικονομικά στοιχεία ενίσχυσαν επίσης τις ανησυχίες.

Τα στοιχεία για τις αιτήσεις ανεργίας που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα έδειξαν ότι η αγορά εργασίας των ΗΠΑ έχει υποχωρήσει, με μείωση τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς εργατικού δυναμικού, ενώ η κατασκευή μονοκατοικιών έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 2,5 ετών τον Αύγουστο, εν μέσω υπερπροσφοράς αδιάθετων νέων κατοικιών.

Στη Ρωσία, τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό αργού στον κόσμο το 2024 μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ένα νέο μέτρο για την προστασία του κρατικού προϋπολογισμού από τις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου και τις δυτικές κυρώσεις, μετριάζοντας ορισμένες ανησυχίες σχετικά με την προσφορά του «μαύρου χρυσού».