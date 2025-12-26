Άνοδος στο πετρέλαιο καθώς η αγορά σταθμίζει τους κινδύνους προσφοράς

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται ελαφρώς την Παρασκευή, αφότου οι ΗΠΑ ενίσχυσαν την οικονομική πίεση στις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας και πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον ενόπλων του Ισλαμικού Κράτους στη βορειοδυτική Νιγηρία, κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της Αμπούτζα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου μπρεντ αυξάνονται κατά 0,27%, στα 62,41 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ η τιμή του αργού πετρελαίου WTI αυξάνεται κατά 0,33%, στα 58,54 δολάρια το βαρέλι.

Τόσο η Βενεζουέλα όσο και η Νιγηρία είναι σημαντικοί παραγωγοί πετρελαίου. Ενώ τα πεδία της Νιγηρίας βρίσκονται κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας, οι αεροπορικές επιδρομές αύξησαν τους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Ο Λευκός Οίκος διέταξε τις στρατιωτικές δυνάμεις να επικεντρωθούν σε «καραντίνα» του πετρελαίου της Βενεζουέλας για τουλάχιστον δύο μήνες, υποδεικνύοντας ότι η Ουάσινγκτον προτιμά να ασκήσει πιέσεις στο Καράκας με οικονομικά και όχι στρατιωτικά μέσα.

«Λόγω του κλεισίματος για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, η δραστηριότητα της αγοράς στο τέλος του έτους παρέμεινε σχετικά υποτονική», δήλωσε ο Tong Chuan, αναλυτής της Galaxy Futures. «Οι διαταραχές στην προσφορά έχουν γίνει πλέον ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου».

Οι τιμές του πετρελαίου, ωστόσο, κατευθύνονται προς τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση τους από το 2020, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ και τον κίνδυνο διαταραχών στον εφοδιασμό, συμπεριλαμβανομένης της Βενεζουέλας.

Οι τιμές του μπρεντ και του WTI αναμένεται να μειωθούν φέτος κατά περίπου 16% και 18% αντίστοιχα, καταγράφοντας τις μεγαλύτερες μειώσεις από την εποχή της πανδημίας COVID, καθώς η προσφορά προβλέπεται να υπερβεί τη ζήτηση το επόμενο έτος.

Οι εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν μέσω του αγωγού της Κασπίας αναμένεται να μειωθούν κατά το ένα τρίτο τον Δεκέμβριο, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024, μετά από επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε ζημιές στον κύριο τερματικό σταθμό εξαγωγών του CPC, σύμφωνα με δύο πηγές της αγοράς την Τετάρτη.

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ αναμένεται να δημοσιεύσει επίσημα στοιχεία για τα αποθέματα τη Δευτέρα, αργότερα από το συνηθισμένο λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων. Τα στοιχεία αναμένεται να δώσουν μια σαφή εικόνα της ζήτησης στη χώρα που είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής πετρελαίου στον κόσμο.