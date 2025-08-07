Άνοδος για τον χρυσό την Πέμπτη λόγω της αβεβαιότητας των δασμών

Κέρδη εμφανίζουν για την Πέμπτη οι τιμές του χρυσού, καθώς οι επενδυτές στρέφονται στο πολύτιμο μέταλλο εν μέσω της ανησυχίας που προκαλούν στις αγορές οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά από τις 08:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- ανέβαιναν 0,36% στα 3.445 δολάρια ανά ουγγιά. Η spot τιμή του χρυσού κέρδιζε 0,27% στα 3.378 δολάρια.

Στην κίνηση άλλων μετάλλων, το παλλάδιο ισχυροποιούνταν 0,54% στα 1.163 δολάρια ενώ η πλατίνα υποχωρούσε 0,3% στα 1.350 δολάρια.

Υπενθυμίζεται πως οι νέοι αμερικανικοί δασμοί τέθηκαν σε ισχύ στις 07:01 (ώρα Ελλάδας) αντικαθιστώντας για τις περισσότερες χώρες τη «βάση» 10% που εφαρμόζονταν από τον Απρίλιο σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που εισέρχονταν στις ΗΠΑ.

Οι θεαματικές διακυμάνσεις τους, κινούνται στο φάσμα μεταξύ του 15 και του 41%.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αντιμετωπίζουν δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα τους.

Σημειώνεται πως η αναστάτωση που έχει προκληθεί από τους δασμούς των ΗΠΑ σε κρίσιμους εμπορικούς εταίρους της Ουάσινγκτον «φουντώνει» την ανησυχία για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, ωθώντας τους επενδυτές σε «ασφαλή επενδυτικά καταφύγια», όπως ο χρυσός.

Πέρα από τους δασμούς, οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων συνεχίζουν να επηρεάζονται και από σεναριολογία για την πολιτική της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Oι πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον ερχόμενο μήνα έχουν αυξηθεί σημαντικά κοντά στο 90% και παράλληλα οι ειδικοί πιστεύουν πως από τη στιγμή που η Fed αποφασίσει να ανοίξει εκ νέου τον κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής (τελευταία μείωση σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024), δύσκολα θα τον κλείσει γρήγορα.

Κάτι που συνεπάγεται ότι ενδέχεται να δούμε διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων τόσο στο υπόλοιπο του έτους, όσο και μέσα στο 2026.