Άνοδος για τον χρυσό την Παρασκευή εν μέσω μειωμένων προσδοκιών για τη μείωση των επιτοκίων από τη Fed

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του χρυσού την Παρασκευή, σημειώνοντας, ωστόσο, απώλειες συνολικά μέσα στην εβδομάδα, επηρεασμένες από τις μειωμένες προσδοκίες για μια υπερβολική μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα. Την ίδια ώρα οι επενδυτές είναι σε αναμονή της συνάντησης ΗΠΑ-Ρωσίας το βράδυ της Παρασκευής στην Αλάσκα.

Η τιμή spot του χρυσού σημείωσε άνοδο 0,3% στα 3.344,88 δολάρια την ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το χρυσό για τον Δεκέμβριο σημείωσαν άνοδο 0,2% στα 3.391,17 δολάρια/ουγγιά..

Οι τιμές του χρυσού ήταν έτοιμες να χάσουν 1,5% αυτή την εβδομάδα, κυρίως λόγω της απότομης πτώσης στην αρχή της εβδομάδας, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ράβδοι χρυσού δεν θα υπόκεινται σε δασμούς.

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν κατά 0,6% την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση του δείκτη τιμών παραγωγού των ΗΠΑ για τον Ιούλιο, ο οποίος ήταν υψηλότερος από το αναμενόμενο και μείωσε τις προσδοκίες για μια μεγάλη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα τον επόμενο μήνα.

Τα ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό των τιμών καταναλωτή που ανακοινώθηκαν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα είχαν ενισχύσει τις πιθανότητες η Fed να μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο.

Οι αγορές εξακολουθούν να θεωρούν τη μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο ως το πιο πιθανό αποτέλεσμα, αλλά οι πιθανότητες για μείωση κατά ένα τέταρτο του ποσοστού μειώθηκαν μετά τα στοιχεία του δείκτη τιμών παραγωγού, ενώ οι προσδοκίες για μείωση κατά μισό ποσοστό επίσης μειώθηκαν.

Τα υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ασκούν πτωτική πίεση στις τιμές του χρυσού, καθώς καθιστούν τα τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία πιο ελκυστικά.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή του ασημιού παρέμενε αμετάβλητη στα 38.07 δολάρια ανά ουγγιά. Ο χαλκός σημείωνε άνοδο 0,3% στα 4,49 δολάρια ανά λίβρα, όπως και η πλατίνα κατά 1,01% στα 1.375,2 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς και το παλλάδιο κατά 0,24% στα 1.157,5 δολάρια ανά ουγγιά.