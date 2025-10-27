Άνοδος για το πετρέλαιο ενόψει των επαφών μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας

Κέρδη εμφανίζουν για τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, εν μέσω της αισιοδοξίας των επενδυτών για τις εμπορικές συζητήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας που θα μπορούσαν να περιορίσουν την αβεβαιότητα για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και συνεπακόλουθα την ενεργειακή ζήτηση.

Μετά από τις 09:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Ιανουαρίου- κέρδιζαν 0,25% στα 65,40 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Δεκεμβρίου- ανέβαιναν 0,39% στα 61,73 δολάρια ανά ουγγιά.

Σημειώνεται πως τα δύο εμπορεύματα έκλεισαν με άνοδο 8,9% και 7,4% αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Νοεμβρίου- υποχωρούσαν 0,85% στα 31,74 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η συνάντηση που αναμένεται να έχουν μέσα στην εβδομάδα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογος του, Σι Τζίπινγκ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της APEC στη Νότια Κορέα.

Η ένταση των προηγούμενων εβδομάδων στο πλαίσιο των δασμών μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομικών του κόσμου φαίνεται πως υποχωρεί, με τον Τραμπ να δηλώσει τη Δευτέρα πως «έχω μεγάλο σεβασμό για τον πρόεδρο Σι και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία».

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε πως κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ΗΠΑ και Κίνα κατέληξαν σε ένα «πολύ ουσιαστικό πλαίσιο» συμφωνίας για τους δασμούς, προσθέτοντας πως αυτό θα επιτρέψει την επιβολή δασμών ύψους 100% προς κινεζικά αγαθά.

Μένει να φανεί το κατά πόσο η συμφωνία ΗΠΑ και Κίνας θα αφορά τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από το Πεκίνο, καθώς ο Τραμπ εντείνει τις ενεργειακές πιέσεις στη Μόσχα λόγω του πολέμου στην Ουρανία.