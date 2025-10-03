Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο έπειτα από συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, αλλά οδεύουν προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τα τέλη Ιουνίου, λόγω των προσδοκιών της αγοράς ότι ο ΟΠΕΚ+ θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγή, παρά τις ανησυχίες για υπερπροσφορά.

Ειδικότερα, το αργό πετρέλαιο τύπου μπρεντ καταγράφει άνοδο 0,94% στα 64,71 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει αύξηση 0,99% στα 61,08 δολάρια το βαρέλι. Σε εβδομαδιαία βάση, το μπρεντ έχει υποχωρήσει κατά 8%, ενώ το WTI είναι 7,4% χαμηλότερο.

Ο ΟΠΕΚ+ θα μπορούσε να συμφωνήσει να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου έως και 500.000 βαρέλια την ημέρα τον Νοέμβριο, τριπλασιάζοντας την αύξηση του Οκτωβρίου, καθώς η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να ανακτήσει μερίδιο αγοράς, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές στο Reuters αυτή την εβδομάδα.

«Εάν ο ΟΠΕΚ+ προχωρήσει και ανακοινώσει αύξηση 500.000 βαρελιών την ημέρα αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι πιθανό να είναι μια αρκετά μεγάλη αύξηση ώστε να οδηγήσει το αργό πετρέλαιο σε νέα πτώση, αρχικά στα 58,00 δολάρια, πριν δοκιμάσει τα χαμηλά επίπεδα του έτους (περίπου) στα 55,00 δολάρια», δήλωσε ο Tony Sycamore, αναλυτής της IG.

Η πιθανή αύξηση της προσφοράς από τον ΟΠΕΚ+, η επιβράδυνση της παγκόσμιας παραγωγής αργού πετρελαίου λόγω συντήρησης και η εποχική πτώση της ζήτησης τους επόμενους μήνες αναμένεται να επιταχύνουν την αύξηση των αποθεμάτων πετρελαίου στις ΗΠΑ και αλλού, σύμφωνα με αναλυτές.

Η Υπηρεσία Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου, βενζίνης και αποσταγμάτων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, καθώς η δραστηριότητα των διυλιστηρίων και η ζήτηση μειώθηκαν.

«Πιστεύουμε ότι ο Σεπτέμβριος σηματοδότησε μια καμπή, με την αγορά πετρελαίου να οδεύει πλέον προς ένα σημαντικό πλεόνασμα το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και το επόμενο έτος», ανέφεραν οι αναλυτές της JPMorgan σε σημείωμά τους.

Οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ομάδας των Επτά δήλωσαν την Τετάρτη ότι θα λάβουν μέτρα για να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, στοχεύοντας όσους συνεχίζουν να ενισχύουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Στο μεταξύ, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο καταγράφει πτώση 1,192% στα 31,080 ευρώ τη μεγαβατώρα.