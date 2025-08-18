Ανάκαμψη για τον χρυσό τη Δευτέρα, μετά τις «ασάφειες» από την Αλάσκα

Ανοδικά πρόσημα εμφανίζει για τη Δευτέρα ο χρυσός, με το πολύτιμο μέταλλο να ανακάμπτει μετά από τη μεγάλη πτώση της περασμένης εβδομάδας και με την προσοχή των επενδυτών στις κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Μετά από τις 08:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- ανέβαιναν 0,5% στα 3.400 δολάρια. Η spot τιμή του χρυσού κέρδιζε 0,56% στα 3.354 δολάρια ανά ουγγιά.

Σημειώνεται πως την περασμένη εβδομάδα ο χρυσός υποχώρησε κοντά στο 2%.

Η ανάκαμψη της Δευτέρας έρχεται καθώς οι επενδυτές αναζητούν «ασφαλή καταφύγια» στο φόντο της νευρικότητας που επικρατεί για τις συζητήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα τον 15Αύγουστο δεν παρήγαγε κάποιο απτό αποτέλεσμα για τον πόλεμο στην Ουκρανία (τουλάχιστον, όχι δημόσια).

Η προσοχή των επενδυτών θα είναι στραμμένη για τη Δευτέρα στις επαφές που θα έχει στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ουκρανό ομόλογο του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ισχυρότερους ηγέτες της Ευρώπης. Το ενδιαφέρον θα βρίσκεται στα όσα θα ειπωθούν δημόσια και -κυρίως- off the record για το μέλλον της ένοπλης σύγκρουσης που μαίνεται εδώ και 3,5 χρόνια στην ανατολική Ευρώπη.

Πέρα από τις εξελίξεις γύρω από το Ουκρανία, προς το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας διεξάγεται στο Τζάκσον Χολ των ΗΠΑ η ετήσια «Διεθνής» των κεντρικών τραπεζών, από την αμερικανική ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed).

Τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στα όσα θα δηλώσει ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, για την πορεία της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ, ζήτημα που παραδοσιακά επηρεάζει τις τιμές του χρυσού και των άλλων μετάλλων.