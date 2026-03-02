Βυθίζονται Χρηματιστήριο Αθηνών και ευρωαγορές - Άλμα σε πετρέλαιο, αέριο, χρυσό και ασήμι

Μεγάλη είναι η αναστάτωση στις αγορές το πρωί της Δευτέρας καθώς χρηματιστήρια και εμπορεύματα κλυδωνίζονται με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την επίθεση που δέχθηκε το Ιράν από ΗΠΑ και Ισραήλ.

«Βουτιά» 3,34% καταγράφει στις πρώτες συναλλαγές το Χρηματιστήριο Αθηνών με τις τραπεζικές μετοχές να δέχονται ισχυρές πιέσεις υποχωρώντας άνω του 5%.

Στις 11:00 ο δείκτης κατέγραφε πτώση 2,9%

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, ο δείκτης των οποίων υποχωρεί σε ποσοστό 5,10%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.206,16 μονάδες σημειώνοντας απώλειες 3,14%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 61,33 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 3,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 3,30%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφει μόνο η μετοχή των ΕΛΠΕ (+0,23%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aegean (-5,98%), της Optima Bank (-5,93%), της Πειραιώς (-5,67%) και της Eurobank (-5,61%).

Ανοδικά κινούνται μόλις 3 μετοχές, 104 πτωτικά και 5 παραμένουν σταθερές, ενδεικτικό του αρνητικού κλίματος που επικρατεί στην αγορά.

Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Νάκας (+1,66%), Δρομέας (+0,85%) και ΕΛΠΕ (+0,23%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ιντερτέκ (-24,14%) και MIG (-9,09%).

Το sell-off στην Ευρώπη έρχεται μετά το κλείσιμο σε ιστορικό υψηλό την Παρασκευή, καταγράφοντας τον όγδοο συνεχόμενο μήνα κερδών ως απότοκο των καλών εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κατέγραψε την Παρασκευή το μεγαλύτερο μηνιαίο σερί ανόδου από το 2012-2013.

Η τριμηνιαία περίοδος αποτελεσμάτων σταδιακά εξαντλείται, αλλά υπήρχαν ακόμη κάποια αποτελέσματα για να αξιολογήσουν οι επενδυτές τη Δευτέρα, αν και ο συνολικός τόνος έχει πλέον αλλάξει.

Στο άνοιγμα της Δευτέρας, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί 1,9%, o DAX καταγράφει απώλειες 2,1% ενώ ο CAC στο Παρίσι σημειώνει πτώση 1,9%. Στο Μιλάνο ο FTSE MIB κινείται πτωτικά 2,2% και στο Λονδίνο ο FTSE υποχωρεί 0,96%.

Εκτοξεύθηκε 25% το φυσικό αέριο

Με το άνοιγμα των αγορών, τα futures του Φυσικού Αερίου TTF κατέγραψαν αύξηση 25% στα 40 ευρώ πάντως σε χαμηλότερο επίπεδο από την εκτίναξη που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο λόγω του κύματος ψύχους.

Οι αναλυτές προειδοποίησαν ότι η παρατεταμένη αναταραχή μπορεί να σημαίνει περαιτέρω αύξηση των τιμών.

«Ακόμα και μια μερική μείωση των αποστολών μέσω του Στενού του Ορμούζ - όχι ένα πλήρες κλείσιμο - πιθανότατα θα αυξήσει το TTF προς τα 50 ευρώ/MWh, δεδομένης της δομής εφοδιασμού της Ευρώπης», ανέφεραν αναλυτές της Rabobank.

Η Ευρώπη βασίζεται επίσης στις εισαγωγές LNG για να βοηθήσει στην πλήρωση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου, οι οποίες έχουν εξαντληθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα και επί του παρόντος είναι περίπου 30% γεμάτες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Gas Infrastructure Europe.

«Οι ευρωπαϊκές αποθήκες είναι ήδη σημαντικά χαμηλότερες από την ίδια περίοδο πέρυσι και ένα έλλειμμα στην προσφορά στη Μέση Ανατολή θα είχε επίσης άμεσο αντίκτυπο στις τιμές στην Ευρώπη», ανέφεραν αναλυτές της Mind Energy.

«Βουτιά» και στις τιμές του πετρελαίου

Εκτόξευση έως και 13% κατέγραψε το πρωί της Δευτέρας το Brent, ενώ χρυσός και ασήμι καταγράφουν αύξηση 3% εν μέσω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή με την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Πιο αναλυτικά, οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν έως και 13% τη Δευτέρα, μετά την αναστάτωση στον τομέα της ναυτιλίας στο κρίσιμο Στενό του Ορμούζ έπειτα από τα αντίποινα του Ιράν για τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ που σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Τα futures του Brent έφτασαν το πρωί και στα 82,37 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025, πριν υποχωρήσουν στα 79,44 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας αύξηση 8,9%.

Το αμερικανικό αργό σκαρφάλωσε στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 75,33 δολαρίων, αυξημένο κατά 12% και το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, αν και πλέον έχει μειώσει τα κέρδη του και σημειώνει άνοδο 8,5% στα 72,72 δολάρια το βαρέλι

Αμφότερες οι τιμές ανέβηκαν καθώς μια συνεχής ανταλλαγή αντεπιθέσεων προκάλεσε ζημιές σε δεξαμενόπλοια και διέκοψε απότομα τις αποστολές στο Στενό του Ορμούζ.

«Οι αγορές αναγνωρίζουν τη σοβαρότητα της σύγκρουσης, αλλά σηματοδοτούν επίσης ότι, προς το παρόν, πρόκειται για γεωπολιτικό σοκ, όχι για συστημική κρίση», δήλωσε η Priyanka Sachdeva, ανώτερη αναλύτρια στην Phillip Nova.

Πάντως, το παρατεταμένο αποτελεσματικό κλείσιμο του Στενού θα ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα και θα προκαλέσει ελλείψεις στην προσφορά στους κορυφαίους εισαγωγείς Κίνα και Ινδία.

Ωστόσο, οι τιμές μείωσαν τα κέρδη τους μετά την απότομη αύξηση στις πρώτες ασιατικές συναλλαγές, την οποία οι αναλυτές απέδωσαν στο γεγονός ότι οι αγοραστές ήδη συνυπολογίζουν ένα ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές εν αναμονή της σύγκρουσης.

Το Brent είχε αυξηθεί πάνω από 19% φέτος μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής, ενώ το αμερικανικό αργό διαπραγματευόταν περίπου 17% υψηλότερα.

Εν μέσω της σύγκρουσης, ο OPEC+ συμφώνησε την Κυριακή σε μια μέτρια αύξηση της παραγωγής πετρελαίου κατά 206.000 βαρέλια την ημέρα για τον Απρίλιο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα ορατά αποθέματα πετρελαίου ανήλθαν σε 7,827 εκατομμύρια βαρέλια, αρκετά για 74 ημέρες ζήτησης, που είναι κοντά σε μια ιστορική διάμεση τιμή, έγραψε η Goldman Sachs σε σημείωμα.

Οι αναλυτές της Citi αναμένουν ότι το Brent θα κινηθεί μεταξύ 80 και 90 δολαρίων το βαρέλι αυτή την εβδομάδα εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Ισχυρή άνοδος και στα μέταλλα

Οι τιμές του χρυσού εκτοξεύτηκαν πάνω από 3% στις ασιατικές συναλλαγές τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν στα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία.

Στη spot αγορά η τιμή του χρυσού σημειώνει αύξηση 3,49% στα 5.430 δολάρια ανά ουγγιά, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιανουαρίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ κινούνται επίσης ανοδικά 3,17% στα 5.414 δολάρια ανά ουγγιά.

Βλέπουν τον χρυσό στα 6.000 δολάρια

«Μια περιφερειακή διάχυση ή διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό θα ενισχύσει σημαντικά τον χρυσό μέσω υψηλότερων τιμών πετρελαίου, αυξημένων πληθωριστικών προσδοκιών και συγκρατημένων πραγματικών αποδόσεων», ανέφεραν οι αναλυτές της ING σε σημείωμα.

Ο αναλυτής επισημαίνει τα 5.400 δολάρια/ουγγιά ως βασικά επίπεδα που πρέπει να παρακολουθούνται

Ο Michael Brown, ανώτερος ερευνητής στρατηγικής στην Pepperstone, επισήμανε τα 5.400 δολάρια/ουγγιά, ακολουθούμενα από το ρεκόρ υψηλό των τελών Ιανουαρίου στα 5.595 δολάρια/ουγγιά, ως τα βασικά επίπεδα που πρέπει να παρακολουθούνται προς τα πάνω.

Ο Μπράουν βλέπει επίσης μια πιθανή κίνηση προς το όριο των 6.000 δολαρίων/ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους.

Ο χρυσός έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 25% φέτος, ενισχυμένος από τους γεωπολιτικούς κινδύνους, τις αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και τη χαλάρωση των επιτοκίων από τη Fed.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλά, οι τιμές του ασημιού στη spot αγορά κινούνται ανοδικά 2,8% στα 95,95 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα καταγράφει άνοδο 2% στα 2.420 δολάρια/ουγγιά.