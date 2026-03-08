Ζημιές και δεκάδες μετασεισμοί σε χωριά των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας (pics)

Ζημιές σε σπίτια, στο χωριό Πολύδροσο Σουλίου, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο επίκεντρο του ισχυρού σεισμού στα Ιωάννινα, καταγράφονται από τα συνεργεία του των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου.

Ειδικότερα, από τα 10 σπίτια που έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής τα 7 έχουν υποστεί ζημιές με εμφανείς ρωγμές στους τοίχους ενώ τα τρία θεωρείται ότι θα κριθούν μη κατοικήσιμα.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σουλίου Θανάση Ντάνη, τα κλιμάκια θα επισκεφτούν και όλα τα σχολεία της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί ζημιές ή όχι, ώστε να ξέρουν εάν αύριο τα παιδιά θα κάνουν μάθημα.

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι αναστατωμένοι, καθώς συνεχίζονται οι μετασεισμοί. Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε πως όσοι έχουν πρόβλημα στα σπίτια τους θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο.

Εν τω μεταξύ σημειώθηκαν κατολισθήσεις στην παλιά εθνική οδό Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων .Μηχανήματα του Δήμου Σουλίου αποκατέστησαν το οδόστρωμα για την ασφάλεια των οδηγών..

Ζημιές σημειώνονται και αγροικίες σε χωριά της Δωδώνης, ενώ ρωγμές έχει υποστεί και ο Ιερός Ναός στην κοινότητα Δόβλας στην Ζίτσα.