Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική το Σάββατο - Κίτρινος συναγερμός σε 31 περιοχές

Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα Σάββατο 23/08 (κατηγορία 3) στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Στην κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή) είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν εξαιτίας της μορφολογίας εδάφους, των τοπικών ανέμων κλπ.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) σε: