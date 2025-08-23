Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική το Σάββατο - Κίτρινος συναγερμός σε 31 περιοχές
23/08/2025 • 09:27
Ελλάδα
Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα Σάββατο 23/08 (κατηγορία 3) στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Στην κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή) είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν εξαιτίας της μορφολογίας εδάφους, των τοπικών ανέμων κλπ.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) σε:

  • Αττική
  • Κύθηρα
  • Βοιωτία
  • Εύβοια
  • Φθιώτιδα
  • Φωκίδα
  • Αργολίδα
  • Κορινθία
  • Λακωνία
  • Μεσσηνία
  • Αιτωλοακαρνανία
  • Πρέβεζα
  • Μαγνησία
  • Πιερία
  • Κιλκίς
  • Θεσσαλονίκη
  • Έβρος
  • Χαλκιδική
  • Άγιον Όρος
  • Κρήτη
  • Ρόδος 
  • Κάρπαθος
  • Κάσος
  • Σποράδες
  • Σκύρος
  • νησιά Ιόνιου
  • Αχαΐα
  • Ηλεία
  • Αρκαδία
  • Λάρισα
  • Θεσπρωτία
ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ