Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική το Σάββατο - Κίτρινος συναγερμός σε 31 περιοχές

Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα Σάββατο 23/08 (κατηγορία 3) στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Στην κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή) είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν εξαιτίας της μορφολογίας εδάφους, των τοπικών ανέμων κλπ.
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) σε:
- Αττική
- Κύθηρα
- Βοιωτία
- Εύβοια
- Φθιώτιδα
- Φωκίδα
- Αργολίδα
- Κορινθία
- Λακωνία
- Μεσσηνία
- Αιτωλοακαρνανία
- Πρέβεζα
- Μαγνησία
- Πιερία
- Κιλκίς
- Θεσσαλονίκη
- Έβρος
- Χαλκιδική
- Άγιον Όρος
- Κρήτη
- Ρόδος
- Κάρπαθος
- Κάσος
- Σποράδες
- Σκύρος
- νησιά Ιόνιου
- Αχαΐα
- Ηλεία
- Αρκαδία
- Λάρισα
- Θεσπρωτία