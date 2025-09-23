Υπόθεση κατασκοπείας: Συνελήφθησαν δύο Ρουμάνοι στη Σαλαμίνα - Είχαν φωτογραφίες από το Ναυτικό Οχυρό

Σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού εντόπισε τουριστικό πλοίο, με δύο Ρουμάνους που επέβαιναν σε αυτό να φωτογραφίζουν το Ναυτικό Οχυρό της Σαλαμίνας. Οι άνδρες πρόκειται να απολογηθούν την Τετάρτη μετά από προθεσμία που έλαβαν, ενώ κατηγορούνται για κατασκοπεία.

Πρόκειται για ιστιοφόρο τουριστικό σκάφος, με το οποίο έφτασαν στη Σαλαμίνα οι δύο Ρουμάνοι υπήκοοι, τη Δευτέρα το απόγευμα. Καθώς το σκάφος έπλεε στο στενό του Ναυστάθμου, ακινητοποιήθηκε από σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ στη συνέχεια έσπευσε στο σημείο και σκάφος του Λιμενικού για να προχωρήσει στον σχετικό έλεγχο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι δύο άνδρες ηλικίας 22 και 52 ετών είχαν στα κινητά τους τηλέφωνα φωτογραφικό υλικό από το ναυτικό οχυρό της Σαλαμίνας.

Οι δυο τους συνελήφθησαν με την κατηγορία της κατασκοπείας, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας και τα χρηματικά ποσά των 4.700 ευρώ και των 400 δολαρίων.

Ταυτόχρονα, σήμερα στη Σαλαμίνα βρέθηκε κλιμάκιο της ΕΥΠ προκειμένου να ερευνήσει την υπόθεση και σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα κινητά τηλέφωνα των δύο ανδρών, φαίνεται πως ο αρχικός προορισμός τους ήταν η περιοχή του Αγίου Κοσμά έχασαν όμως τον προσανατολισμό τους και βρέθηκαν στην περιοχή της Σαλαμίνας.

Όσον αφορά τις φωτογραφίες, προκύπτει ότι τις έστελναν σε γνωστό τους πρόσωπο προκειμένου να τον ενημερώσουν για το πού βρίσκονται και να τους καθοδηγήσει να φτάσουν στο σωστό προορισμό τους. Άγνωστο παραμένει γιατί δεν χρησιμοποίησαν το σύστημα πλοήγησης του σκάφους τους ή αν αυτό τελικά δεν λειτουργούσε.

Σήμερα, το πρωί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ αύριο το μεσημέρι θα οδηγηθούν ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά.