Υποχρεωτικές οι νέες ταυτότητες από τον Αύγουστο του 2026 για ταξίδια στο εξωτερικό - Πόσο κοστίζουν

Ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) θα παύσουν να ισχύουν από την 3η Αυγούστου 2026, σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που καθιστά υποχρεωτική την έκδοση των νέου τύπου ταυτοτήτων από τον Αύγουστο 2026 για ταξίδια στο εξωτερικό.

Η έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας απαιτεί:

Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4485), που καλύπτει το κόστος του δελτίου, την εκτύπωση, την προσωποποίηση και τη μεταφορά του με ασφάλεια.

Μειωμένο παράβολο 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4486) για πολύτεκνους, με επίδειξη αποδεικτικού, όπως το βιβλιάριο πολυτέκνων.

Ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043), το οποίο επικολλάται στην αίτηση.

Τα e-παράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν ο πολίτης επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα.

Από τον Αύγουστο του 2026 και μετά, η νέα ταυτότητα θα αποτελεί απαραίτητο έγγραφο για ταξίδια στην ΕΕ, ενώ οι παλιές θα χάνουν σταδιακά την ισχύ τους για διεθνή μετακίνηση.

Τα δικαιολογητικά

Οι πολίτες πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην αρμόδια Αρχή του τόπου κατοικίας τους, έχοντας μαζί τους τα εξής:

α) Ψηφιακή φωτογραφία: Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί επί τόπου ή από πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος την ανεβάζει στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr. Ο φωτογράφος δίνει έναν κωδικό, τον οποίο ο πολίτης συνδέει με το ΑΦΜ του για να αναζητηθεί η φωτογραφία από την Αρχή.

β) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση: Συμπληρώνεται στην Αρχή και βασίζεται στα στοιχεία του πολίτη που αντλούνται αυτεπάγγελτα από το «Μητρώο Πολιτών». Ο αιτών υπογράφει την εκτυπωμένη αίτηση.

γ) Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας: Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο της Αρχής, βάσει των στοιχείων του πολίτη. Υπογράφεται ηλεκτρονικά και χειρόγραφα μετά από επιβεβαίωση.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο

Το παράβολο είναι ύψους 10 ευρώ (Τύπος [1894]). Για πολύτεκνους, το ποσό μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος [1895]), με την προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού.

Επιπλέον, απαιτείται ένσημο ΕΛ.ΑΣ. 0,50 ευρώ (Τύπος [2043]). Όλα εκδίδονται μέσω e-Παράβολο και σε περίπτωση λάθους υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

ε) Παλιό δελτίο ταυτότητας: Απαραίτητη η παράδοση της παλιάς (μπλε) ταυτότητας κατά την έκδοση της νέας.

Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται, από την ημερομηνία της αίτησης στο Αστυνομικό Τμήμα μέχρι και την παραλαβή θα κυμαίνεται στις 7 ημέρες.