Νύχτα αγωνίας στη Μαγνησία - Ασφαλής η 111 Πτέρυγα Μάχης

Λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα ισχυρές εκρήξεις συντάραξαν την Νέα Αγχίαλο καθώς η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων της Πολεμικής Αεροπορίας, που βρίσκεται στην περιοχή Καραμπά, κοντά στην 111 Πτέρυγα Μάχης.

Από τις εκρήξεις, που συνεχίζουν, έχουν σπάσει τζάμια σε πολλά σπίτια κυρίως της Νέας Αγχιάλου, ενώ το ωστικό κύμα που έφθασε στον Βόλο έκανε πολλούς κατοίκους να βγουν από τα σπίτια.

Μάλιστα πριν από λίγο δόθηκε εντολή για προληπτική μεταφορά αεροσκαφών από την 111 Πτέρυγα Μάχης. Συγκεκριμένα, δόθηκε εντολή για επιλεκτική απογείωση αριθμού αεροσκαφών με προορισμό αλλά αεροδρόμια στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια των μέσων και του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το προσωπικό της αποθήκης είχε απομακρυνθεί εγκαίρως από την αποθήκη στην περιοχή Καραμπά, που βρίσκεται κοντά στην αεροπορική βάση. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, σην αποθήκη φυλάσσονται βόμβες 1.000 και 2.000 λιβρών για τα F-16, αλλά και πύραυλοι HAARM.

Συνολικά 133 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί από το λιμάνι της Νέας Αγχιάλου, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Λιμενικό. Ο απεγκλωβισμός πραγματοποιήθηκε από 15 ιδιωτικά σκάφη με τη συνδρομή τριών πλωτών σκαφών του Λιμενικού, ενώ όλα τα άτομα έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στο λιμάνι του Βόλου.

Σημειώνεται πως αυτή την ώρα στη θαλάσσια περιοχή της Νέας Αγχιάλου, παραμένουν σε ετοιμότητα τέσσερα πλωτά σκάφη του Λιμενικού, τρία ιδιωτικά και δύο ρυμουλκά.

Δύσκολη είναι και η κατάσταση στην Λαμία όπου είχαμε μεγάλη αναζωπύρωση του μετώπου στα βόρεια της πόλης που πλέον κινείται προς τις περιοχές Αμφιθέα και Πουρναράκι.

Για το λόγο αυτό οι κάτοικοι της Αμφιθέας ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 να εκκενώσουν τον οικισμό και να κατευθυνθούν προς Δομοκό.

Παράλληλα, μήνυμα από το 112 έλαβαν και οι κάτοικοι της περιοχής Αχαρνών το οποίο τους καλεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να κινηθούν προς Δομοκό.

Στην περιοχή επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και 2 αεροσκάφη, έχουν μεταφερθεί χωματουργικά μηχανήματα του δήμου Λαμίας και της Περιφέρειας Στερεάς, μαζί με υδροφόρες ωστόσο όμως η αναζωπύρωση επεκτάθηκε σε δασική περιοχή με πυκνό πουρνάρι και κέδρο, έχει αναπτύξει ένα μεγάλο μέτωπο και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από κατοικημένη περιοχή.

00:17 Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας για την αποθήκη πυρομαχικών

Ανακοίνωση για τις εκρήξεις σε αποθήκη πυρομαχικών από τη φωτιά στη Νέα Αγχίαλο, εξέδωσε η Πολεμική Αεροπορία.

Αναλυτικά, αναφέρεται:

Ανακοινώνεται ότι από την εκδηλωθείσα πυρκαγιά στην περιοχή της Νέας Αγχιάλου επηρεάστηκε τμήμα του στρατοπέδου φύλαξης πυρομαχικών της 111 Πτέρυγας Μάχης (111ΠΜ) στην περιοχή Καράμπα.

Το στρατόπεδο βρίσκεται περί τα 6 χιλιόμετρα βόρεια του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου (έδρα 111ΠΜ) και εκκενώθηκε περί την 17:45 όταν η φωτιά είχε προσεγγίσει επικίνδυνα χωρίς να καταστεί δυνατόν να αναχαιτιστεί, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος για το προσωπικό.

Μετά την είσοδο της φωτιάς στο δυτικό τμήμα του στρατοπέδου ακούστηκαν εκρήξεις διαφόρων εντάσεων, ενώ την 19:18 σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη.

Λόγω των εκρήξεων η Ελληνική Αστυνομία δημιούργησε περίμετρο ασφαλείας στα 3 χιλιόμετρα πέριξ του στρατοπέδου και εκπέμφθηκε σχετικό σήμα από το 112 την 19:50.

Με απόφαση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας για ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ και σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα ασφαλείας όσα αεροσκάφη ευρίσκοντο στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου εκτός των καταφυγίων (shelters) μεταστάθμευσαν προς άλλα αεροδρόμια ενώ, επίσης για προληπτικούς λόγους, εκκενώθηκε ο οικισμός των Αξιωματικών που βρίσκεται εντός των ορίων της 111ΠΜ.

Εξακολουθεί να παρακολουθείται η κατάσταση στο στρατόπεδο πυρομαχικών περιοχής Καράμπα λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου.

Πυροτεχνουργοί της Πολεμικής Αεροπορίας και του Στρατού Ξηράς έχουν αποσταλεί προς το στρατόπεδο Καράμπα προκειμένου να επέμβουν αμέσως μόλις οι συνθήκες ασφαλείας το επιτρέψουν.

Την παρούσα χρονική στιγμή η αεροπορική βάση της 111ΠΜ κρίνεται ασφαλής. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ενώ στην περιοχή επικρατεί άπνοια.

Τονίζεται ότι δεν κινδύνεψε ανθρώπινη ζωή.

Με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου είχαν υλοποιηθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας καθώς και οι απαραίτητες προβλεπόμενες ζώνες πυρασφαλείας πέριξ των κρίσιμων εγκαταστάσεων εντός του στρατοπέδου και του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου.

Από την πρώτη στιγμή στο στρατόπεδο ενεργοποιήθηκε η Ομάδα Πυρασφαλείας και τα Τμήματα Αμέσου Επεμβάσεως για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Το στρατόπεδο εκκενώθηκε έγκαιρα από την στιγμή που η πυρκαγιά δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστεί.

23:37 Καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά ο Οινοποιητικός Συνεταιρισμός «Η Δήμητρα»

Καταστράφηκε ολοσχερώς το κτιριακό συγκρότημα του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού «Η Δήμητρα» από τη μεγάλη φωτιά στη Μαγνησία.

Οι εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού που βρίσκονταν επί της εθνικής οδού Βόλου-Μικροθηβών ήταν σε απόσταση αναπνοής από τους χώρους των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που έγιναν οι αλλεπάλληλες μεγάλες εκρήξεις το απόγευμα με αποτέλεσμα η φωτιά να φθάσει στους υπαίθριους χώρους του Συνεταιρισμού και στη συνέχεια να παραδοθούν στις φλόγες όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις.

Στις εγκαταστάσεις της «Δήμητρας» ήταν αποθηκευμένες ποσότητες προπανίου και οινοπνεύματα αφού ο Συνεταιρισμός παρήγαγε τα φημισμένα τσίπουρα και κρασιά του.

23:32 Μαγνησία: Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus για την χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων

Κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές των Δήμων Ρήγα Φεραίου και Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη 26 Ιουλίου, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κωδικός ενεργοποίησης EMRS679) και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.

22:57 Βόλος: Τουλάχιστον 2.500 πυρόπληκτοι στο Εκθεσιακό Κέντρο

Στους 2.500 υπολογίζονται οι κάτοικοι οι οποίοι έφυγαν από τη Ν. Αγχίαλο και έχουν φτάσει στο Εκθεσιακό Κέντρο του Βόλου όπου υπάρχουν χώροι φιλοξενίας, με φαγητό, νερό, χώρους απασχόλησης των μικρών παιδιών αλλά και κρεβάτια κυρίως για τους ηλικιωμένους.

‘Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, γίνεται μία προσπάθεια οι κάτοικοι που εκκένωσαν τα χωριά τους να προωθηθούν σε κλίνες αλλά και σε ξενοδοχεία του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής.

22:51 Μενέντεζ για φωτιές στην Ελλάδα: Πενθώ γι' αυτούς που χάθηκαν για να προστατεύσουν πολίτες και τουρίστες

Ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ εξέφρασε την συμπαράσταση του στον ελληνικό λαό για τις δύσκολες στιγμές που περνάει στη μάχη που δίνει με τις πυρκαγιές.

«Η καρδιά μου βρίσκεται στους κατοίκους της Ελλάδας καθώς οι πυροσβέστες δίνουν γενναία μάχη με τις συνεχιζόμενες δασικές πυρκαγιές.

Πενθώ αυτούς που έχασαν τη ζωή τους προστατεύοντας τις κοινότητές τους και τους τουρίστες από όλο τον κόσμο.», ανέφερε χαρακτηριστικά.

