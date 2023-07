Μενέντεζ για φωτιές στην Ελλάδα: Πενθώ γι' αυτούς που χάθηκαν για να προστατεύσουν πολίτες και τουρίστες

Ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ εξέφρασε την συμπαράσταση του στον ελληνικό λαό για τις δύσκολες στιγμές που περνάει στη μάχη που δίνει με τις πυρκαγιές.

«Η καρδιά μου βρίσκεται στους κατοίκους της Ελλάδας καθώς οι πυροσβέστες δίνουν γενναία μάχη με τις συνεχιζόμενες δασικές πυρκαγιές.

Πενθώ αυτούς που έχασαν τη ζωή τους προστατεύοντας τις κοινότητές τους και τους τουρίστες από όλο τον κόσμο.», ανέφερε χαρακτηριστικά.

My heart goes out to the people of #Greece as firefighters bravely fight ongoing forest fires.



I mourn those who have perished protecting their communities and tourists from around the world. https://t.co/TBexb9rCwT