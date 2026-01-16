ΥΠΕΣ: Απλούστευση διαδικασίας καταχώρισης του θρησκευτικού τους ονόματος για χιλιάδες ιερείς και μοναχούς

Λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα των ιερέων και μοναχών με την εισαγωγή στα δημόσια έγγραφα του θρησκευτικού ονόματος τους δίνει διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών που έχει κατατεθεί στη Βουλή.

Μέχρι σήμερα η καταχώρηση του νέου ονόματος μετά την χειροτόνηση ή την κουρά τους απαιτούσε απόφαση δικαστηρίου με γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες.

Με το άρθρο 38 του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις», η διαδικασία απλουστεύεται και αρκεί η προσκόμιση στο ληξιαρχείο της βεβαίωσης της προϊσταμένης εκκλησιαστικής Αρχής.

Το μέτρο αφορά κληρικούς κάθε βαθμού ιεροσύνης και μοναχούς, που ανήκουν στη δύναμη των κληρικών ή είναι εγγεγραμμένοι στα μοναχολόγια Ιερών Μονών και Ησυχαστηρίων αντίστοιχα, της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου, της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, του Αγίου Όρους, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Ορθόδοξων Πατριαρχείων, ορθοδόξων Ιερών Αρχιεπισκοπών και ορθοδόξων Εκκλησιών, που είναι δογματικά ενωμένες με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, ο οποίος προώθησε την ρύθμιση ανέφερε ότι αυτή «επιλύει ένα διαχρονικό πρόβλημα χιλιάδων ιερέων/μοναχών της χώρας μας, οι οποίοι πλέον θα εισάγουν σε όλο το φάσμα των δημοσίων εγγράφων και το όνομα της χειροτόνησης/κουράς, χωρίς τη βραδύτητα και την ταλαιπωρία μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Η διάταξη παρέχει όλα τα εχέγγυα για την ασφαλή καταχώρηση των δεδομένων αυτών».