Υπ. Παιδείας: Δεν έκανε γυμναστική, κατέρρευσε ενώ περπατούσε η 10χρονη μαθήτρια στον Ασπρόπυργο

Σε ενημέρωση σχετικά με το θάνατο της 10χρονης μαθήτριας σε σχολείο στον Ασπρόπυργο προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το παιδί δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε, αλλά περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ του σχολείου.

Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο.

Το άτυχο κορίτσι, που ήταν κάτοικος Ασπροπύργου, μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε, ωστόσο επιλέχθηκε λόγω εγγύτητας. Οι γιατροί προσπάθησαν επί ώρα να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, όμως δεν τα κατάφεραν και επιβεβαίωσαν τον θάνατό της.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η καρτέλα του παιδιού ανέφερε ότι μπορεί να ασκείται χωρίς περιορισμούς και δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα.

Για τον θάνατο του κοριτσιού κλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής προκειμένου να δώσει κατάθεση, ενώ διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.