Υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: Έως τις 22 Δεκεμβρίου η προθεσμία για το πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»

Στην απλούστευση των διαδικασιών για τους δικαιούχους της β’ φάσης του πιλοτικού προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», καθώς και στην παράταση της προθεσμίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων έως τις 22 Δεκεμβρίου 2025, προχωρά το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Οι αλλαγές αφορούν αποκλειστικά όσους δεν έχουν υποβάλει ακόμη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της β’ φάσης, προκειμένου να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία.

Με τη νέα διαδικασία, οι παρεμβάσεις κατηγοριοποιούνται ως εξής:

Για παρεμβάσεις που αφορούν κινητό εξοπλισμό δεν απαιτείται τεχνική έκθεση μηχανικού, ούτε δικαιολογητικά που αφορούν σε ακίνητο (Ε9, Ε1 κ.λπ.).

Για παρεμβάσεις που δεν απαιτούν άδεια μικρής κλίμακας, στην παρούσα φάση υποβάλλονται μόνο φωτογραφίες της υφιστάμενης κατάστασης του χώρου, ενώ με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων θα χρειαστεί να υποβληθεί βεβαίωση του αρ. 30 του Ν.4495.

Για τις παρεμβάσεις που απαιτείται άδεια μικρής κλίμακας, υποβάλλονται κανονικά τώρα όλα τα δικαιολογητικά πλην της άδειας μικρής κλίμακας που υποβάλλεται στο τέλος.

Η απλοποίηση, σύμφωνα με το υπουργείο, κρίθηκε αναγκαία λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των δικαιούχων και με στόχο να διευκολυνθεί η υλοποίηση παρεμβάσεων που βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία.