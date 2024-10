Περισσότερα από 70.000 στρέμματα κάηκαν από την πυρκαγιά στην Κορινθία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της Υπηρεσίας Copernicus/Emergency Management Service - Mapping της ΕΕ.

Συγκεκριμένα όπως κατέγραψε η υπηρεσία, μέχρι χθες τα στρέμματα που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά που ξέσπασε στα Ροζενά Ξυλοκάστρου Κορινθίας ανέρχονταν σε 71.402 στρέμματα (7140,2 εκτάρια).

