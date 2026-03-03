Ξεκίνησε και διακόπηκε για τις 24 Απριλίου η δίκη των στελεχών της Αρχής Διαφάνειας που έλεγξαν τη σύμβαση 717 για τον σιδηρόδρομο

Σε μία ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα ξεκίνησε η δίκη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο ενώπιον του οποίου δικάζονται για παράβαση καθήκοντος δύο στελέχη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), που διενήργησαν έλεγχο για την υλοποίηση της σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ για το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Παρόντες συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, απών το Δημόσιο, το οποίο με απόφαση του δικαστηρίου δεν θα κληθεί να παρασταθεί κατά των δύο ελεγκτών.

Η κατηγορία κατά των δύο, αφορά στον έλεγχο που διενήργησαν οι δύο για τον τρόπο υλοποίησης της Σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ για την αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας.

Η ΕΑΔ ξεκίνησε την έρευνά της το 2020 και ολοκλήρωσε το πόρισμά της τον Σεπτέμβριο του 2021, με τους ελεγκτές να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν προέκυψε καταλογισμός. Οι δύο ελεγκτές σύμφωνα με την κατηγορία, φέρονται να ενήργησαν με τρόπο που «ωφέλησε παράνομα τους υπαιτίους», αποτρέποντας την απόδοση ποινικών ευθυνών για το επί σειρά ετών ανεκτέλεστο έργο.

Η μη εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που άσκησε ποινικές διώξεις για την υπόθεση, «επέδρασε καθοριστικά στο θέμα της ασφάλειας του δικτύου και στην τραγωδία των Τεμπών».

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν από νωρίς το πρωί συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, οι οποίοι θεωρούν ότι η πλημμέλεια των ελεγκτών συνδέεται με τη φονική σύγκρουση της εμπορικής και της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, ο Πάνος Ρούτσι, ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, ο Δημήτρης Μπουρνάζης και πολλοί άλλοι, που η 28η Φεβρουαρίου του 2023 έπληξε καθοριστικά τη ζωή τους, βρέθηκαν στο δικαστήριο.

Παρών στο εδώλιο ήταν ο ένας εκ των κατηγορούμενων, ο οποίος διόρισε για την υπεράσπιση του ιδιώτη δικηγόρο, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος επέλεξε να μην παρασταθεί, εκπροσωπούμενος από πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Να σημειωθεί ότι η δίκη προσδιορίστηκε για σήμερα, έπειτα από αναβολή τον περασμένο Νοέμβριο, όταν στην υπεράσπιση των δύο ελεγκτών δήλωσαν παράσταση πάρεδροι του ΝΣΚ. Το δικαστήριο είχε λάβει τότε δύο αποφάσεις: Η μία αφορούσε την αποδοχή της παράστασης προς Υποστήριξη της Κατηγορίας 17 συγγενών θυμάτων των Τεμπών. Η δεύτερη, που αποτέλεσε και λόγο αναβολής, ήταν η κλήση του Δημοσίου στη δίκη στην πλευρά της Υποστήριξης της Κατηγορίας καθώς, όπως είχε τονίσει ο πρόεδρος, το αδίκημα που βαρύνει τους δύο ελεγκτές στρέφεται κατά του Δημοσίου.

Η έναρξη της δίκης έφερε επιπλέον αιτήσεις συγγενών για παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας. Η λίστα όσων συγγενών θέλουν να παρασταθούν στη δίκη περιλαμβάνει, πλέον, 42 οικογένειες νεκρών αλλά και επιζώντων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Μεταξύ αυτών, ο Δημήτρης Μπουρνάζης, που έχασε στα Τέμπη τον αδελφό και τον πατέρα του, ο Νικόλαος και ο Δημήτριος Πλακιάς που θρηνούν τρία κορίτσια, η Μαρία Καρυστιανού και ο Αντώνης Ψαρόπουλος, οι γονείς της Αναστασίας Παπαγγελή, ο Πάνος Ρούτσι και ο Γεράσιμος- Ιάσωνας, μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού της επιβατικής.

Παράλληλα, τέθηκε, από την αρχή της συνεδρίασης στο δικαστήριο, το ζήτημα της απουσίας του Δημοσίου κατά των δύο κατηγορούμενων.

Όπως δήλωσε ο πάρεδρος του ΝΣΚ, που υπερασπίζεται, βάση ειδικής διάταξης, τον έναν κατηγορούμενο, μετά την αναβολή του Νοεμβρίου το Νομικό Συμβούλιο έστειλε έγγραφο στην Αρχή Διαφάνειας για να παρασταθεί στην Υποστήριξη της Κατηγορίας. Ωστόσο, όπως είπε ο πάρεδρος, η Αρχή δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να παρασταθεί κατά των στελεχών της. Η υπεράσπιση ζήτησε να ανακληθεί η απόφαση του δικαστηρίου, που ανέβαλε για σήμερα τη δίκη, σχετικά με την κλήτευση του Δημοσίου ως Υποστήριξη της Κατηγορίας.

Ο πάρεδρος δήλωσε νωρίτερα ότι η παρουσία του αφορά στην εκπροσώπηση του κατηγορούμενου, όπως δικαιούται, και όχι του Δημοσίου.

Από την πλευρά της Υποστήριξης της Κατηγορίας διατυπώθηκαν αντιρρήσεις και βολές για την απουσία παράστασης του Δημοσίου στη δίκη. Όπως ειπώθηκε, συνήγοροι θυμάτων μέσω εξωδίκου ζήτησαν να παρασταθεί το Δημόσιο κατόπιν της εντολής του προηγούμενου δικαστηρίου. Ανέφεραν, δε, ότι η άρνηση στην εντολή του δικαστηρίου συνιστά παράβαση καθήκοντος και επιφυλάχθηκαν «για τα νόμιμα».

Στο δικαστήριο τέθηκε ζήτημα για τη μαγνητοφώνηση (τήρηση πρακτικών) όλων των φάσεων της διαδικασίας, έπειτα από παρέμβαση του παρέδρου του ΝΣΚ που ζήτησε καταγραφή μόνο της αποδεικτικής διαδικασίας (μάρτυρες και απολογίες). Έπειτα από εκτενή συζήτηση, το δικαστήριο με ανάλογη πρόταση της Εισαγγελέα, αποφάσισε την καταγραφή με φωνοληψία της πλήρους διαδικασίας.

Μετά τη νομιμοποίηση της παράστασης προς Υποστήριξη της Κατηγορίας, η πλευρά των συγγενών επανέφερε το αίτημα της κλήσης του Δημοσίου να παρασταθεί κατά των δύο ελεγκτών.

Η Εισαγγελέας της Έδρας ζήτησε να απορριφθεί το αίτημα, εφόσον η ΕΑΔ κλήθηκε και αρνήθηκε να παραστεί.

Οι συγγενείς αντέτειναν ότι το θέμα είναι εξόχως σοβαρό, καθώς αφορά άρνηση του Δημοσίου να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του για υπόθεση που η ζημία του, από τη μη εκτέλεση της 717, προσδιορίζεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Από την πλευρά της υπεράσπισης των δύο κατηγορούμενων, τονίστηκε ότι οι διαπιστώσεις της έκθεσης των δύο κατηγορούμενων δεν αμφισβητήθηκαν. «Δεν μπορεί να εξαναγκαστεί ο παθών να συμμετάσχει στην ποινική δίκη», ανέφερε ο πάρεδρος του ΝΣΚ, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει πρωτεύων κανόνας που να επιβάλει στο Δημόσιο να δηλώσει παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας».

Είπε, επίσης, ότι με την απόφαση του προηγούμενου δικαστηρίου κλητεύθηκε το Δημόσιο «ακύρως και πλημμελώς».

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα επανάκλησης του Δημοσίου μέσω του υπουργείου Οικονομικών. Παράλληλα, απέρριψε και το αίτημα σχετικά με την ανάκληση της απόφασης του προηγούμενου δικαστηρίου για την κλήση του Δημοσίου.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 24 Απριλίου.