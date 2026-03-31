Ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία για τη Μαρινέλλα, στη Μητρόπολη, παρουσία του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη

Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πλήθους κόσμου και προσωπικοτήτων από την καλλιτεχνική, πολιτική και κοινωνική σφαίρα της χώρας, τελείται η εξόδιος ακολουθία στη μνήμη της μεγάλης ερμηνεύτριας Μαρινέλλας, στην Μητρόπολη Αθηνών.

Μέχρι τις 13.00, η σορός της ερμηνεύτριας εκτίθετο για λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, όπου πλήθος κόσμου ανέμενε από νωρίς το πρωί για το τελευταίο αντίο στη σορό της μεγάλης ερμηνεύτριας, που έφθασε στο παρεκκλήσι συνοδεία της της κόρης της Τζωρτζίνας και των εγγονών της, Μελίνας και Δημήτρη, καθώς και στενών της φίλων.

Το «παρών» στην τελετή έδωσαν, μεταξύ άλλων, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη.

Από τη Μητρόπολη πέρασε σχεδόν το σύνολο του καλλιτεχνικού κόσμου, αλλά και πολιτικοί και προσωπικότητες της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρις Αλεξίου, ο Λάκης Λαζόπουλος, ο Γιώργος Κιμούλης, οι συνθέτες Γιώργος Χατζηνάσιος και Μίνως Μάτσας, ο Μανώλης Μητσιάς, η Πέγκυ Ζήνα, η Έλλη Κοκκίνου, η Μαριάννα Λάτση, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης κ.ά.

Αμέσως μετά την εξόδιο ακολουθία, ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρις Αλεξίου θα εκφωνήσουν τους επικήδειους, ενώ η η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αντί στεφάνων, η οικογένεια έχει εκφράσει την επιθυμία της εκλιπούσας, να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, «Φλόγα».