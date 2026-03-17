Ξεκίνησε η δίκη της Α. Ασημακοπούλου και τριών κατηγορουμένων για διαρροή δεδομένων το 2024

Με την κατάθεση του πρώτου παθόντα ξεκίνησε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου η δίκη της πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, 'Αννας -Μισέλ Ασημακοπούλου και τριών ακόμη κατηγορουμένων για την υπόθεση της διαρροής προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024.

Οι κατηγορίες για τους τέσσερις κατηγορούμενους αφορούν παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στο εδώλιο μαζί με την πρώην ευρωβουλευτή κάθονται ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο τότε γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Θεοδωρόπουλος, καθώς και ο Μένιος Κορομηλάς τότε οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος.

Με την έναρξη της διαδικασίας οι κατηγορούμενοι δήλωσαν ότι αρνούνται την κατηγορία, με την κ. Ασημακοπούλου να επικαλείται μέσω της υπεράσπισης της, συγγνωστή νομική πλάνη.

"Δεν γνώριζε ότι ήταν απόρρητο. Δεν είχε καν υπόνοια πως ήταν παράνομο. Καμία αθέμιτη ενέργεια πράξη εκ μέρους της" είπε η υπεράσπιση της.

Οι άλλοι δύο εκ των κατηγορούμενων δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν το περιεχόμενο του αρχείου το οποίο δεν χρησιμοποίησαν όπως είπαν, ενώ ο κ. Θεοδωρόπουλος ισχυρίστηκε ότι το έλαβε νομίμως .

Σύμφωνα με την υπεράσπιση του, λόγω της θέσης του, τότε, είχε λάβει το αρχείο για την άσκηση των αρμοδιοτητων του, από τον Μένιο Κορομηλά ο οποίος του το προώθησε. Ο ίδιος το προώθησε στην κ. Μισέλ Ασημακοπούλου ως εκπρόσωπο Τύπου της ευρωομάδας.

Όπως ανέφερε η υπεράσπιση του, προώθησε το υλικό στην κ. Ασημακοπούλου όχι για τον σκοπό που το χρησιμοποίησε η κατηγορουμένη, αλλά για θέματα προώθησης επιστολικής ψήφου.

Στην δίκη παρίστανται προς Υποστήριξη της Κατηγορίας 92 παθόντες, κάτοικοι κατά τον επίδικο χρόνο, εξωτερικού.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 8 Μαϊου.