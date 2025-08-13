Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τον διορισμό 10.000 εκπαιδευτικών - Προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων – δηλώσεων για τον διορισμό 10.000 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), αρχίζει από την Τετάρτη (13/08) έως και τη Δευτέρα (18/08). Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων - δηλώσεων ορίστηκε σε έξι μέρες.

Με την προσθήκη των 10.000 νεοδιοριζόμενων – προερχόμενων από τους πίνακες των αναπληρωτών - ο συνολικός αριθμός των νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού προσωπικού, οι οποίοι έχουν καλύψει οργανικά κενά από το 2020 έως και φέτος, ανέρχεται σε 48.653.

Η συνεπής και διαρκής ενίσχυση του δημόσιου σχολείου με μόνιμο προσωπικό αποτελεί κεντρική κυβερνητική πολιτική. Υπηρετεί τη δέσμευση για αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς διασφαλίζει τη στελέχωση των σχολείων από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Με τους 10.000 νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, κάνουμε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για τη στήριξη του δημόσιου σχολείου και των παιδιών μας. Κυρίως, όμως, δημιουργούμε έναν σταθερό πυρήνα εκπαιδευτικών, που θα προσφέρουν με συνέπεια και αφοσίωση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από την πρώτη σχολική μέρα. Επενδύουμε, ιδιαίτερα, στην ειδική αγωγή, ενισχύουμε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καλύπτοντας ουσιαστικά κενά και δίνοντας προτεραιότητα στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων μας.

Η μόνιμη παρουσία στις τάξεις, εκείνων που αποτελούν τον βασικό «αιμοδότη» της εκπαίδευσης, δεν είναι απλώς αριθμοί - είναι η εγγύηση ότι κάθε παιδί, σε κάθε σχολείο της χώρας, θα έχει πρόσβαση σε ποιοτική μόρφωση. Η αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου ξεκινά από τους ανθρώπους του. Σε αυτούς ακριβώς αποδεικνύουμε τη στήριξη και την εμπιστοσύνη μας».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε:

«Πέρυσι, από τη θέση του υπουργού Παιδείας, πραγματοποιήσαμε 10.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Φέτος, από το Υπουργείο Οικονομικών, μαζί με τη Σοφία Ζαχαράκη και τον Θοδωρή Λιβάνιο επαναλαμβάνουμε για δεύτερη χρονιά αυτό το ιστορικό βήμα, έχοντας εξασφαλίσει εγκαίρως τα απαραίτητα κονδύλια για να γίνει πράξη. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα προχωρά σε τόσο μεγάλο αριθμό διορισμών για δύο συνεχόμενα έτη. Εξασφαλίζουμε ότι τα σχολεία ξεκινούν τη χρονιά με σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό, μειώνουμε δραστικά τον αριθμό αναπληρωτών και αναβαθμίζουμε την ποιότητα της διδασκαλίας. Η παιδεία είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε την κοινωνία και την οικονομία. Είναι η πιο αποδοτική επένδυση για το μέλλον της χώρας».

Ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, δήλωσε:

«Η στήριξη της δημόσιας Παιδείας αποτελεί για την Κυβέρνηση αυτονόητη και βασική προτεραιότητα. Οι 10.000 διορισμοί νηπιαγωγών, δασκάλων και καθηγητών, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, έρχεται ως συνέχεια των περίπου 38.000 διορισμών μόνιμου προσωπικού από το 2019 και μετά, αλλά και ως συνέπεια των δεσμεύσεών μας για καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, δημιουργώντας παράλληλα σύγχρονες σχολικές υποδομές σε όλους τους δήμους της χώρας».

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Οι αιτήσεις - δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται στο διάστημα από 13 έως 18 Αυγούστου ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr).

α) οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02,ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.06, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ91.01, ΤΕ01.13 και ΤΕ16 που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Β’ των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2022 και 4ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π. (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ Γ’1618/2023 και Γ’1845/2023 αντίστοιχα, όπως ισχύουν),

β) οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02, ΤΕ01.04, ΤΕ01.06, ΤΕ01.19, ΤΕ02.02 και ΤΕ16 που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023 και 1ΓΤ/2024 του Α.Σ.Ε.Π., (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ Γ’ 1851/2024, διορθ. σφάλματος Γ’ 2024/2024, Γ’ 2415/2024, Γ’2416 και Γ’ 2362/2025 αντίστοιχα, όπως ισχύουν).