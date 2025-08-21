Webometrics: Ποια πανεπιστήμια βελτίωσαν την κατάταξη τους - Ανοδικά οι στρατιωτικές σχολές

Σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη πανεπιστήμιων και κολλεγίων Webometrics, από τα 24 ελληνικά πανεπιστήμια, μόνο τέσσερα βελτίωσαν την παγκόσμια κατάταξή τους το 2024-2025. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Όλα τα άλλα 20 πανεπιστήμια υποβαθμίστηκαν το 2024-2025. Κατά συνέπεια, ο μέσος όρος παγκόσμιας κατάταξης (average world rank ή μέση WR) των 24 ελληνικών πανεπιστημίων χειροτέρευσε κατά -12,1% (κατά -179 θέσεις) το 2024-2025, ήτοι από μέση WR 1.482 τον Ιούλιο 2024 σε μέση WR 1.661 τον Ιούλιο 2025.

Παρομοίως υποβαθμίστηκε ο κολλεγιακός κλάδος στην Ελλάδα. Ο μέσος όρος παγκόσμιας κατάταξης των 23 ελληνικών κολλεγίων που αξιολογούνται από τη Webometrics, χειροτέρευσε κατά -10,3% (κατά -1.661 θέσεις) το 2024-2025, ήτοι από μέση WR 16.187 του Ιούλιο 2024 σε μέση WR 17.849 τον Ιούλιο 2024.

Ωστόσο, υπάρχει ένας τομεάς ανώτατων σπουδών που σημείωσε γενική βελτίωση στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κατάταξη Webometrics: Όλες οι (μονοθεματικές) στρατιωτικές σχολές, όπως η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και η Σχολή Ικάρων βελτίωσαν την παγκόσμια κατάταξή του, μετά και τις αλλαγές σε μεταπτυχιακά και και ερευνητικά προγράμματα που προώθησε ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Δένδιας

Ως αποτέλεσμα, ο μέσος όρος παγκόσμιας κατάταξης των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), βελτιώθηκε κατά +14,0% (κατά +1.173 θέσεις) το 2024-2025, ήτοι από μέση WR 8.371 τον Ιούλιο 2024 σε μέση WR 7.198 τον Ιούλιο 2025.