Τρόλεϊ: Ξεκίνησε από τον Πειραιά η αφαίρεση του δικτύου - Παρών ο Κ. Κυρανάκης

Παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής, από τον Πειραιά, η αφαίρεση του δικτύου των τρόλεΐ έπειτα από 72 χρόνια συνεχούς παρουσίας στους δρόμους της Αθήνας.

Στους εργαζόμενους οι οποίοι αντιδρούν με τη διαδικασία, ο Κ. Κυρανάκης τους μετέφερε ότι η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την τεχνική κατάσταση του υφιστάμενου δικτύου και το οικονομικό όφελος για το Δημόσιο. Δεσμεύθηκε, επίσης, ότι δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας, αντίθετα θα γίνουν νέες προσλήψεις οδηγών και μισθολογικές αυξήσεις, ενώ τα δρομολόγια θα γίνουν πιο συχνά και πιο αξιόπιστα.

Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, ξεκινά η κατάργηση του 70% των εναέριων καλωδίων, αρχικά στον Πειραιά και στη συνέχεια στην Αθήνα, απελευθερώνοντας τον αστικό ορίζοντα και μειώνοντας τα κόστη συντήρησης.

Στο πλαίσιο της μετάβασης, οι γραμμές 17 και 20 θα αντικατασταθούν από σύγχρονα ηλεκτρικά λεωφορεία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το κόστος λειτουργίας ανά χιλιόμετρο είναι σημαντικά χαμηλότερο: 5,5 ευρώ για τα τρόλεϊ έναντι μόλις 2,5 ευρώ για τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Επιπλέον, το παλιό δίκτυο θα απαιτούσε εκτεταμένη ανακατασκευή ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας την αλλαγή οικονομικά μονόδρομο.

Το νέο σχέδιο προβλέπει ότι για κάθε δύο τρόλεϊ που αποσύρονται θα αγοράζονται τρία ηλεκτρικά λεωφορεία, αυξάνοντας έτσι τη διαθεσιμότητα οχημάτων. Σε συνδυασμό με τις νέες προσλήψεις οδηγών και τις μισθολογικές αυξήσεις, αναμένεται ότι τα δρομολόγια θα γίνουν πιο συχνά και πιο αξιόπιστα.

Πηγή: ΕΡΤ