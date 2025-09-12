Τρία πλοία με μετανάστες νότια της Κρήτης - Σε επιφυλακή για παροχή βοήθειας, Λιμενικό και FRONTEX

Σε συναγερμό βρίσκεται το λιμενικό νότια της Κρήτης καθώς νέα σκάφη με μετανάστες βρίσκονται εν πλω.

Σημειώνεται πως ήδη μια βάρκα με 75 μετανάστες αποβιβάστηκαν τις προηγούμενες ώρες στο νησί ενώ ένα ακόμα σκάφος με περίπου 60 άτομα έφτασε στην Γαύδο, συνοδεία σκάφους της FRONTEX, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Επίσης, ένα τρίτο σκάφος με άγνωστο αριθμό μεταναστών που ακόμα βρίσκεται στα ανοιχτά, πλέει προς τη Γαύδο και σκάφος του λιμενικού κινείται προς το μέρος του με σκοπό την παροχή βοήθειας αν αυτή ζητηθεί. Οι αρχές σε Κρήτη και Γαύδο βρίσκονται σε ετοιμότητα καθώς μέχρι αργά το βράδυ τα άτομα αυτά αναμένεται να μεταφερθούν στην Αγυιά.

Υπενθυμίζεται πως στην Αγυιά παραμένουν ήδη ως κρατούμενοι σύμφωνα με το νέο νόμο 342 μετανάστες από προηγούμενες αφίξεις, κάποιοι από τους οποίους βρίσκονται εκεί εδώ και 25 ημέρες και οι εντάσεις στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας είναι καθημερινές.