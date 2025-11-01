Τρεις νεκροί και πάνω από 10 τραυματίες από πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου - Αντίποινα για βόμβα σε σπίτι

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς και τρεις νεκρούς και πάνω από 10 τραυματίες σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης ανάμεσα σε δύο οικογένειες, με πληροφορίες να αναφέρουν πως επρόκειτο για αντίποινα έπειτα από έκρηξη μηχανισμού σε οικοδομή αργά χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, οι κάτοικοι του χωριού μεταφέρουν με ότι μέσο έχουν - ακόμα και με αγροτικά - τους τραυματίες στα νοσοκομεία στο Ηράκλειο, αλλά και στα Κέντρα Υγείας Μοιρών, Αγίας Βαρβάρας, ενώ το ΕΚΑΒ έχει δεχτεί πλήθος κλήσεων και έχει στείλει έξι ασθενοφόρα για τη διακομιδή των θυμάτων.

Μέχρι αυτή την ώρα έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος δύο ανθρώπων: o ένας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και ο άλλος στο Βενιζέλειο. Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα, και για μια γυναίκα που έχει επίσης καταλήξει.

Στο χωριό έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης.

Εξερράγη αυτοσχέδιος μηχανισμός σε υπό κατασκευή οικία στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού

Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής μετά από έκρηξη βόμβας σε υπό κατασκευή σπίτι της μίας οικογένειας στην περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου. Από την έκρηξη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο σήμερα το πρωί μέλη της οικογένειας στην οποία ανήκει το σπίτι πήγαν στο χωριό για αντίποινα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο εκκωφαντικός θόρυβος που ακούστηκε προκάλεσε αναστάτωση, ωστόσο από την έκρηξη, ευτυχώς, υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές στην υπό κατασκευή οικία στην οποία είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο άνδρες του ΑΤ Φαιστού και πυροτεχνουργοί. Σήμερα στον χώρο πραγματοποιήθηκε αυτοψία και από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.



