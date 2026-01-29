Αναπάντητα τα ερωτήματα για το τροχαίο στη Ρουμανία - Στην Ελλάδα σήμερα οι σοροί των θυμάτων, επιστρέφουν οι δύο τραυματίες

Στην Ελλάδα πρόκειται να φτάσουν την Πέμπτη, με ειδική πτήση, οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα το μεσημέρι της Τρίτης στη Ρουμανία, ενώ με άλλη πτήση επιστρέφουν στην Ελλάδα και δύο από τους τρεις τραυματίες.

Παράλληλα, οι έρευνες των Αρχών στη Ρουμανία συνεχίζονται, χωρία όμως να δίνονται απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

Σημειώνεται, ότι την Τετάρτη ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης όλων των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου. Η μεταφορά των σορών στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130.

Σε ό,τι αφορά τους τραυματίες οι δύο είναι σε θέση να ταξιδέψουν στη χώρα μας, ωστόσο ο τρίτος, που βρίσκεται σε πιο βαριά κατάσταση αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του και θα χρειαστεί χειρουργείο, θα εξεταστεί το πού θα το κάνει, στη Ρουμανία ή στην Ελλάδα.

Ο τρίτος τραυματίας αποφασίστηκε να χειρουργηθεί άμεσα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις, πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί, σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Έτσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες»

Νωρίτερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανέφεραν ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα αεροσκάφος C-130 στην Ελευσίνα, προκειμένου αν ζητηθεί, να μεταβεί στην Ρουμανία για να φέρει τραυματίες.

Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι τραυματίες

Για την κατάσταση των τριών τραυματιών που νοσηλεύονται μετά το πολύνεκρο δυστύχημα έξω από την Τιμισοάρα ενημέρωσε πριν από λίγο ο διευθυντής του νοσοκομείου. Σύμφωνα με όσα είπε, ο ένας εκ των τραυματιών είναι στο νευροχειρουργικό τμήμα εξαιτίας μικρής επιφανειακής αιμορραγίας, έχει πλήρη συνείδηση και επικοινωνεί με το περιβάλλον.

Ο δεύτερος βρίσκεται στο ορθοπεδικό τμήμα, με μικρά κατάγματα στη λεκάνη αλλά σε καλή κατάσταση. Ο τρίτος είναι πολυτραυματίας, έχει καλές νευρολογικές ενδείξεις, και σήμερα είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με χθες.

Η κ. Γραμματίκα ευχαρίστησε τις ρουμανικές Αρχές για τη συνεργασία και τόνισε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει από τους γιατρούς είναι σε σταθερή οι 3 τραυματίες είναι σταθεροί και σε καλή κατάσταση. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχει γίνει η ταυτοποίηση των επτά νεκρών και αύριο αναμένεται να εκδοθούν από τις ρουμανικές Αρχές τα πιστοποιητικά ώστε να ξεκινήσει η μεταφορά τους στην Ελλάδα αεροπορικώς.

«Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση»: Τι δηλώνει επιζών από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία

«Κόλλησε το τιμόνι κατά την προσπέραση λόγω lane assistant», φέρεται να είπε ένας από τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ, που ενεπλάκη στο φονικό τροχαίο στη Ρουμανία, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο γιατρός Δημήτρης Κούκουλας, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά στους τραυματίες.

Όπως ανέφερε, ένας από τους επιζώντες, που νοσηλεύεται σε καλύτερη κατάσταση, περιέγραψε ότι κατά τη διάρκεια προσπέρασης μπλόκαρε το τιμόνι, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του βαν.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο κ. Κούκουλας, ο τραυματίας επαναλαμβάνει με σαφήνεια ότι κατά την προσπέραση ενεργοποιήθηκε κάποιο σύστημα υποβοήθησης, το οποίο δεν επέτρεψε στον οδηγό να επαναφέρει την πορεία του οχήματος.

Ο Δημήτρης Κουκούλας βρίσκεται σε νοσοκομείο σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το σημείο του δυστυχήματος. Όπως εξήγησε, εκεί έγινε η πρώτη εκτίμηση των τραυματιών και των θυμάτων, πριν ακολουθήσει η διακομιδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα, που αποτελεί νοσοκομείο αναφοράς.

Ο ίδιος μετέβη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μόλις πληροφορήθηκε ότι στο τροχαίο εμπλέκονταν Έλληνες, προκειμένου να συνδράμει κυρίως στη μετάφραση και την επικοινωνία με τους τραυματίες και το ιατρικό προσωπικό.

Επαφή με τραυματίες και ελληνικές αρχές

Ο κ. Κούκουλας επιβεβαίωσε ότι δύο από τους τρεις τραυματίες είναι σε θέση να επικοινωνούν και νοσηλεύονται στις κλινικές που έχουν ήδη αναφερθεί από τις αρχές. Όπως είπε, βρέθηκε στο νοσοκομείο και κατά την επίσκεψη της Ελληνίδας πρέσβειρας και του προξένου, ενώ στους θαλάμους εισήλθε και μικρή ομάδα οπαδών του ΠΑΟΚ για να δουν τους τραυματισμένους φίλους τους.

Ένας από τους τραυματίες φέρει κατάγματα στα κάτω άκρα, ωστόσο η γενική του κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή.

Σε εξέλιξη ταυτοποιήσεις και νεκροτομές

Όπως ανέφερε, από νωρίς το πρωί έχουν φτάσει στην Τιμισοάρα γονείς των θυμάτων, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης, νεκροψίας και νεκροτομής. Το σχετικό πρωτόκολλο έχει ήδη ενεργοποιηθεί, με τις διαδικασίες να πραγματοποιούνται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Ο ίδιος δήλωσε συγκλονισμένος, καθώς ήρθε σε επαφή με συγγενείς των θυμάτων, σημειώνοντας ότι οι οικογένειες βρίσκονται ήδη στη Ρουμανία από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα.

Εκτίμηση για την προσπέραση και τα κλάσματα δευτερολέπτου

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, στο βίντεο διακρίνεται ότι ο οδηγός ολοκληρώνει την προσπέραση, επιχειρεί να επανέλθει και στη συνέχεια φαίνεται να ενεργοποιεί ξανά φλας, ενδεχομένως επιχειρώντας δεύτερη προσπέραση, χωρίς να αντιληφθεί τη νταλίκα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Όπως υπογραμμίστηκε, σε δρόμο με όριο ταχύτητας 100 χιλιομέτρων την ώρα, δύο οχήματα που κινούνται αντίθετα πλησιάζουν με ταχύτητα περίπου 60 μέτρων το δευτερόλεπτο, γεγονός που καθιστά τα περιθώρια αντίδρασης εξαιρετικά περιορισμένα.

Η νταλίκα που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα φέρεται να προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση, χωρίς ωστόσο να προλάβει, με τα γεγονότα να εξελίσσονται σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Κομβικός δρόμος με μεγάλη επικινδυνότητα ο DN6 που έγινε το τροχαίο

Σύμφωνα με τον εγχώριο τύπο, όσοι γνωρίζουν, κάνουν λόγο για «τον δρόμο του θανάτου» καθώς στο συγκεκριμένο σημείο, όπου αποτελεί την εθνική οδό της χώρας και έχασαν τη ζωή τους οι εφτά οπαδοί του ΠΑΟΚ, έχουν συμβεί, μόνο μέσα στο 2025, 325 σοβαρά τροχαία.

Η DN6 ξεκινά από το Βουκουρέστι και διασχίζει πολλές περιοχές της Ρουμανίας, μεταξύ των οποίων η Αλεξάνδρεια, η Κραϊόβα, το Φιλιάσι, το Καρανσεμπές, το Λούγοζ και την Τιμισοάρα, και καταλήγει στα σύνορα με την Ουγγαρία.

Σημειώνεται, ότι ο δρόμος αυτός καλύπτει 640 χιλιόμετρα και χρησιμοποιείται καθημερινά από χιλιάδες ανθρώπους, λόγω της επικινδυνότητα ωστόσο της διαδρομής κάθε χρόνο συμβαίνουν εκεί εκατοντάδες τροχαία.

Η απουσία λωρίδων κυκλοφορίας και διαχωριστικών συνδυαστικά με τον συνεχή κίνδυνο που μπορεί να προκληθεί από τις προσπεράσεις, αποτελούν κύριες αιτίες για τα τροχαία που συμβαίνουν.

Μόνο το 2025 καταγράφηκαν 325 σοβαρά τροχαία με 479 τραυματίες και 43 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ το 2017 ήταν μια από τις πλέον πολύνεκρες χρονιές για τον συγκεκριμένο δρόμο με 87 θύματα.

Η ρουμανική κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει την ανάγκη για βελτίωση των οδικών υποδομών, τα έργα ωστόσο φαίνεται πώς καθυστερούν και οι κίνδυνοι καραδοκούν.

Σύμφωνα με στοιχεία εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων και οργανισμών οδικής ασφάλειας που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία, ο DN6 έχει ετήσιο ποσοστό θανάτων 60-70 άτομα, καθιστώντας τον έναν από τους πέντε πιο επικίνδυνους δρόμους της χώρας.

Ακόμη, ο DN16 βρίσκεται στη λίστα με τους πέντε πιο θανατηφόρους δρόμους της Ρουμανίας. Ο DN6 βρίσκεται πίσω από τον DN1 (90-100 νεκροί ετησίως), τον DN7 (80-90 νεκροί) και τον DN2 (70-80 νεκροί), αλλά μπροστά από τον DN17 (50-60 νεκροί). Αυτοί οι πέντε δρόμοι συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στη Ρουμανία.

Η Ρουμανία παραμένει σταθερά η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό θανάτων από τροχαία δυστυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2024, η χώρα κατέγραψε 77-78 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 44 θάνατοι ανά εκατομμύριο.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Ο οδηγός μετέφερε στο μαύρο βανάκι τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, επιδιώκοντας μία ριψοκίνδυνη προσπέραση. Προσπερνάει από αριστερά ένα βυτιοφόρο, ενώ αφού κάνει κίνηση να επιστρέψει στη λωρίδα του, ανάβει ξανά φλας αριστερά, επιχειρώντας νέα προσπέραση, με αποτέλεσμα να προσκρούσει πλαγιομετωπικά με μία νταλίκα στο αντίθετο ρεύμα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το όχημα διαλύθηκε σε χιλιάδες κομμάτια. Οι λαμαρίνες εκτοξεύθηκαν στη δεξιά λωρίδα και στα πρανή του δρόμου. Επτά Έλληνες φίλαθλοι έχασαν ακαριαία τη ζωή τους. Οι υπόλοιποι τρεις μεταφέρθηκαν στο κοντινότερο νοσοκομείο, με τον έναν από αυτούς να βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Το μέσο ενημέρωσης της Ρουμανίας, «Ludojinfo», παρείχε αργότερα περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από την κατάσταση των τριών τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ, με δηλώσεις από τον διευθυντή του νοσοκομείου, Μιχάι Μπαλάν.

«Οι τρεις ασθενείς μεταφέρθηκαν στο Κλινικό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών της Κομητείας Τιμισοάρα, Casa Austria. Ο ένας από αυτούς έχει πολλαπλά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, κατάγματα πλευρών και κάταγμα κλείδας. Ο δεύτερος έχει κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και τραύμα στο τριχωτό της κεφαλής, ενώ ο τρίτος ήταν σε εγρήγορση και συνεργάσιμος» ανέφερε σχετικά.

Οι επιβαίνοντες στο βαν ήταν κυρίως από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την Κατερίνη και από δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, όπως η Νεάπολη και ο Επτάλοφος.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά και ασθενοφόρα, ενώ το μαύρο βαν είχε μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα. Οι τραυματίες ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Εκεί άφησε την τελευταία του πνοή και ο έβδομος φίλαθλος του ΠΑΟΚ.

Τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τριήμερο πένθος κηρύσσεται μέχρι και την Παρασκευή σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων και συμπαράστασης προς τις οικογένειές τους, με απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας:

«Με απόφαση της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά κηρύσσεται τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων και συμπαράστασης προς τις οικογένειές τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ οι σημαίες σε όλα τα κτίρια της Περιφέρειας θα κυματίζουν μεσίστιες.

ΠΑΟΚ: Ζητήσαμε αναβολή του αγώνα, αλλά είναι αδύνατο

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με επίσημη ενημέρωση της γνωστοποίησε πως μετά την τραγική είδηση του θανάτου των επτά οπαδών του συλλόγου ζήτησε αναβολή του αγώνα με την Λιόν, ωστόσο η UEFA, αρνήθηκε το αίτημα.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση της ανείπωτης τραγωδίας, έγινε σύσκεψη υπό τον Ιβάν Σαββίδη.

O πρόεδρος έδωσε τις κατευθύνσεις και ζήτησε να γίνουν τα πάντα για την διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, την φροντίδα των τραυματιών, τη μεταφορά στην Ελλάδα των σωρών των νεκρών και την υποστήριξη των οικογενειών.

Φεύγει άμεσα στη Ρουμανία ο Μάριος Τσάκας, μέλος του δσ της ΠΑΕ, με τη συνοδεία νομικών, για να γίνουν όλες οι ενέργειες που πρέπει, για να καταγραφούν τα γεγονότα με το σωστό τρόπο, να υποστηρίξουμε τους τραυματίες.

Έγινε επικοινωνία με το Μαξίμου και τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία και τον συντονισμό με τις αρχές της Ρουμανίας.

Έγινε επαφή με την Πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι και εκπρόσωποί της έφυγαν για το σημείο της τραγωδίας.

Το ότι θα αναλάβουμε όλα τα έξοδα είναι αυτονόητο.

Επικοινωνήσαμε με την ΟΥΕΦΑ. Η αναβολή του αγώνα είναι αδύνατη. Είμαστε σε επαφή με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία για να γίνουν όσα πρέπει για να εκφράσουμε το πένθος μας.

Επίσης, οι σημαίες της Τούμπας θα κυματίζουν μεσίστιες».

«20 και 28 ετών οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ»

Για την κατάσταση των τριών τραυματισμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι, μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στο OPEN, ο ένας από τους τρεις τραυματίες οπαδούς είναι καλά στην υγεία του, ο δεύτερος φέρει τραύματα που δεν είναι σοβαρά και γι' αυτό αναμένεται να πάρει εξιτήριο, ενώ ο τρίτος είναι πολυτραυματίας, σε σοβαρή κατάσταση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης ο τρίτος τραυματίας έχει χτυπήσει στον αυχένα και στη σπονδυλική στήλη, όμως τα τραύματα αυτά δεν απειλούν τη ζωή του ενώ η πρώτη εκτίμηση είναιν ότι δεν θα του προκαλέσουν μόνιμη βλάβη.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μεταφοράς των τραυματιών στην Ελλάδα, ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε πως οι δύο ελαφρύτερα τραυματίες μπορούν να ταξιδέψουν με το αεροπλάνο της γραμμής. Όσον αφορά, όμως, τον πολυτραυματία θα πρέπει να δώσουν έγκριση οι γιατροί για τη μεταφορά του με ειδικό αεροσκάφος που θα σταλεί στη Ρουμανία. Η ζωή του δεν θα κινδυνεύσει αλλά δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε το ενδεχόμενο να υποστεί περαιτέρω βλάβες σε τυχόν μετακίνηση, εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τον υπουργείο Υγείας της Ουκρανίας, οι δύο τραυματίες είναι 20 ετών, ενώ ο τρίτος 28.