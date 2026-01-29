Τραγωδία στην Βιολάντα: Σε ποιον ανήκει η ευθύνη των ελέγχων, των αδειών και τι ισχύει με την επιθεώρηση εργασίας

Απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν ανακύψει μετά την πολύνεκρη τραγωδία στη βιομηχανία Βιολάντα και αφορούν τους ελέγχους, την αρμοδιότητα ελέγχων, την αδειοδότηση, τη στελέχωση των υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και τα εργατικά δυστυχήματα στην Ελλάδα έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στους θιασώτες του λεγόμενου «κινήματος των τυμβωρύχων», λέγοντας: «Όπως γίνεται δυστυχώς σε κάθε τραγωδία σε αυτή τη χώρα, είτε είναι δυστύχημα, είτε εργατικό, είτε σιδηροδρομικό, είτε μια μεγάλη φυσική καταστροφή, οι γνωστοί άγνωστοι, που πλέον νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό, το λεγόμενο «κίνημα των τυμβωρύχων», παίζουν τα ρέστα τους. Επενδύουν στη δυστυχία, επενδύουν στο σοκ που παθαίνει δικαιολογημένα ο κόσμος και πάνε να χτίσουν καριέρες: πολιτικές, δημοσιογραφικές, μετατρέπονται σατιρικές εκπομπές σε εργαλεία δολοφονίας χαρακτήρων, παραπλάνηση της κοινής γνώμης».

Σε αυτή τη βάση, ο κ.Μαρινάκης, απάντησε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, παραθέτοντας το νομοθετικό πλαίσιο

Για τις αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Εργασίας

Ξεκινάω από την ουσία της υπόθεσης και μετά πάω στην Επιθεώρηση εργασίας όπου ακούγονται για τη στελέχωσή της τερατώδη ψέματα. Πρώτον, η Επιθεώρηση Εργασίας εξετάζει και ελέγχει την τήρηση και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας: ωράρια, ψηφιακή κάρτα, ατομικά μέσα προστασίας εργαζομένων, τα μέτρα δηλαδή ατομικής ασφάλειας. Παράλληλα ελέγχει τα βιβλία και τα μητρώα ασφαλείας σε σχέση με τα απαραίτητα πιστοποιητικά, αλλά δεν είναι στις αρμοδιότητές της ο ουσιαστικός έλεγχος των πιστοποιητικών αυτών. Δηλαδή βλέπει αν υπάρχει το Α, Β και το Γ πιστοποιητικό σε σχέση με την ασφάλεια και όλα τα σχετικά μιας επιχείρησης.

Για την αδειοδότηση και των έλεγχο των επιχειρήσεων

Το πλαίσιο αδειοδότησης και ελέγχων επιχειρήσεων ορίστηκε με νομοθεσία το 2016, είναι ο 4442/2016 και το 2018, ο 4512/18 με βάση το οποίο πλέον οι επιχειρήσεις έχουν ως υποχρέωση την γνωστοποίηση όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία τους, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος και κρατική πιστοποίηση των μονάδων και των εγκαταστάσεων για την έναρξη λειτουργίας. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται πλέον με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, εκ των υστέρων από τον κάθε αρμόδιο ελεγκτικό φορέα. Θα αναφερθώ σε αυτούς είτε στο πλαίσιο τακτικών ελέγχων είτε σε συνέχεια καταγγελιών.

Ποιος έχει την αρμοδιότητα για αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία

Ποια είναι αρμόδια για την αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία μιας μεταποιητικής επιχείρησης τροφίμων, όπως είναι η ΒΙΟΛΑΝΤΑ; Είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας όπου λειτουργεί η επιχείρηση. Εν προκειμένω η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αρμοδιότητα ελέγχου πυροπροστασίας και πυρασφάλειας

Ποιος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο πυροπροστασίας και πυρασφάλειας; Η Πυροσβεστική. Έως το 2025 με βάση το νέο αδειοδοτικό και ελεγκτικό πλαίσιο, η νομοθεσία δεν προέβλεπε υποχρεωτικό τακτικό έλεγχο ενεργητικής πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική. Αυτό άλλαξε το 2025 με τις νέες ρυθμίσεις που έφερε η κυβέρνηση, οι οποίες προβλέπουν αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου ελέγχων για επιχειρήσεις μεσαίου κινδύνου, όπως οι βιομηχανίες τροφίμων, με υποχρέωση τακτικού ελέγχου από την Πυροσβεστική ανά 36 μήνες. Όλες οι επιχειρήσεις κατατάχθηκαν σε τρεις βασικές κατηγορίες χαμηλού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση και πάω στο 5ο σημείο είναι σε επίπεδο μεσαίου κινδύνου, δηλαδή υπάρχει υποχρέωση τακτικού ελέγχου από την Πυροσβεστική από το 2025 και μετά -μέχρι τότε δεν υπήρχε- ανά τρία χρόνια από την υποβολή των μελετών πυροπροστασίας, η οποία έγινε τον Σεπτέμβριο του 25 , ήταν δηλαδή η υποβολή των μελετών. Έλεγχοι μπορούν να γίνουν αμέσως από την Πυροσβεστική σε περίπτωση καταγγελιών. Αν δηλαδή όλα αυτά τα οποία ακούγονταν, είχαν καταγγελθεί ή είχαν γνωστοποιηθεί στην Πυροσβεστική, τότε εκτός των τακτικών ελέγχων έπρεπε να γίνει και ένας άμεσος έλεγχος.

Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο ορθότητας των εγγράφων

Επόμενο λογικό ερώτημα. Ποια είναι η αρμόδια αρχή για να διασταυρώσει την ορθότητα των εγγράφων; Όλα αυτά δηλαδή που οφείλει να δει ότι υπάρχουν απλά η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας; Ποιος ελέγχει την ορθότητα των εγγράφων; Τη μελέτη πυροπροστασίας; Την μετέπειτα γνωστοποίηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων; Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της κάθε Περιφέρειας, εν προκειμένω της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αρμόδια αρχή για να διαπιστώσει αν υπάρχει αδήλωτο υπόγειο

Η αρμόδια αρχή για να διαπιστώσει αν υπάρχει ή όχι αδήλωτο υπόγειο είναι η πολεοδομική υπηρεσία του εκάστοτε Δήμου.

Σωληνώσεις

Σε ό, τι αφορά τις σωληνώσεις, από τις οποίες προέκυψε η διαρροή. Αρμόδιος ελεγκτικός φορέας είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Άλλο λοιπόν το υπόγειο, γιατί είναι τα δύο θέματα που ακούμε από την κοινή γνώμη και άλλο οι σωληνώσεις. Το ένα είναι η εκάστοτε περιφέρεια, εν προκειμένω η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το άλλο είναι η πολεοδομική υπηρεσία του Δήμου. Όλα αυτά πλέον παρακολουθούνται ως προς την υποχρέωση γνωστοποίησης των αναγκαίων δικαιολογητικών και εγγράφων μέσω της πλατφόρμας Open Business που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και όπου πλέον κάθε ελεγκτικός φορέας κατά λόγο αρμοδιότητας μπορεί να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους. Αυτό ως προς τη συγκεκριμένη υπόθεση.

«Κάθε έλεγχος, κάθε υποχρέωση που έπρεπε να τηρηθεί, ο τρόπος που τηρήθηκε και κάθε πιθανή καταγγελία από οποιονδήποτε εργαζόμενο, είναι δουλειά της Δικαιοσύνης να το ερευνήσει. Εδώ μιλάμε για τις κατά το νόμο αρμοδιότητες, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε έχουν ακουστεί πάρα πολλά στην κοινή γνώμη», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στελέχωση της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας

Για την στελέχωση της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας οι οργανικές θέσεις είναι 995 και καλυμμένες είναι 902. Άνω του 90% των οργανικών θέσεων είναι καλυμμένες. Πάμε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Να πω εδώ, είπε ο κ.Μαρινάκης, ότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι θέσεις εργασίας απ’ ότι το 2019 που αναλάβαμε εμείς. Η Επιθεώρηση Εργασίας είναι Ανεξάρτητη Αρχή, αλλά η στελέχωσή της είναι ευθύνη της κυβέρνησης και εν προκειμένω του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Εργασίας. Άρα. Είναι παραπάνω απ’ ό,τι όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας; Είναι παραπάνω. Άρα δεν την έχουμε υποστελεχώσει. Καλύπτει μεγάλο μέρος των οργανικών θέσεων; Καλύπτει πάνω από το 90%.

Πάμε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πόσοι υπηρετούν συνολικά; 57 υπάλληλοι στην Θεσσαλία. Είναι 5 Τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και τέσσερα Τμήματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Το έργο των παραπάνω τμημάτων ενισχύεται από την Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας που στελεχώνεται από 36 ειδικούς επιθεωρητές και επιθεωρήτριες με όλες τις σχετικές θέσεις να είναι καλυμμένες. Αυτοί οι 36 είναι αυτοί που συνδράμουν στους σχετικούς ελέγχους -ειπώθηκε ένας αριθμός ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας στη συγκεκριμένη επιχείρηση από το υπουργείο Εργασίας- πέραν των όσων είναι στις κατά τόπους, στους 57 δηλαδή που είναι στη Θεσσαλία. Άρα δεν ισχύει ότι 4 μόνο στα Τρίκαλα κάνουν ελέγχους στις επιχειρήσεις των Τρικάλων. Αυτό δεν ισχύει. Είναι η μισή αλήθεια. Γιατί τους ελέγχους αυτούς τους κάνουν μαζί και με υπαλλήλους από τους υπόλοιπους υπαλλήλους της Περιφέρειας Θεσσαλίας που είναι 57 και με τους 36 ειδικούς επιθεωρητές που πάνε και κάνουν στοχευμένους ελέγχους. Τα τελευταία χρόνια, η ανεξάρτητη Αρχή αυτή, η Επιθεώρηση Εργασίας, σημειώνει επαναλαμβανόμενα ιστορικά υψηλά στον αριθμό ελέγχων. Έχω εδώ έναν πίνακα που θα σας τον επισυνάψω.

Έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας

Σας διαβάζω. Έλεγχοι 2018. Πριν έρθουμε εμείς, που δήθεν υποστελεχώσαμε, την Επιθεώρηση Εργασίας και όλα αυτά τα ψέματα τα οποία διακινούνται από τους γνωστούς άγνωστους. Έλεγχοι το 2018 54.294 Πρόστιμα 8.473 Είσπραξη ποσού 33.742.000. Το 2019 οι 54.000 έλεγχοι έγιναν 58.000 και τα πρόστιμα 10.000. Το 2020 οι έλεγχοι 57.000. Παρένθεση έχουμε και τον παρά την παράμετρο του κορονοϊού. Φεύγουμε από τον κορονοϊό. 2021: 62.000, 2022: 65.000, 2023: 74.000 έλεγχοι, 2024: 79.000 έλεγχοι. Από 54.000 ελέγχους το 2018, 79.000 ελέγχους αυτή η «υποστελεχωμένη» δήθεν και «απαξιωμένη» δήθεν υπηρεσία.

Τα πρόστιμα

Ναι, αλλά «έβαζε πρόστιμα;» αυτή η «υποστελεχωμένη» δήθεν και «απαρχαιωμένη» υπηρεσία, όπως λένε κάποιοι, για να εκμεταλλευτούν τον πόνο των ανθρώπων; Από 8.473 πρόστιμα- καταλογισμοί, 16.766 πρόστιμα- καταλογισμοί. Επί 2 τα πρόστιμα. Και πόσα ποσά έχουν καταλογιστεί και εισπραχθεί, εκτός αν έχουν υπάρξει προσφυγές; Από τα 33 εκατομμύρια το 2018, ήρθε αυτή η «κακιά» Κυβέρνηση, η οποία «δεν κάνει ελέγχους» και μάλιστα Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας επί των ημερών της κακιάς αυτής της Κυβέρνησης δήθεν. Και τα ποσά από 33 εκατομμύρια είναι 51 εκατομμύρια.

Για τα εργατικά δυστυχήματα

«Λένε κάποιοι, «έχουμε ρεκόρ». Και πάω στο τελευταίο χυδαίο ψέμα, το οποίο διακινείται από το «κίνημα των τυμβωρύχων» στη χώρα μας, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο συγγενών, θυμάτων και την αγωνία της κοινωνίας. Η χώρα μας έχει λέει «ρεκόρ». Τα απαντάω όλα», είπε ο κ.Μαρινάκης και πρόσθεσε: «Προφανώς η απάντηση αυτή έχει δέκα διαφορετικά σημεία. Ποιος τη διακινεί αυτή την ψευδή πληροφορία; Ένας συγκεκριμένος σύλλογος εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας. Ποιος είναι Πρόεδρος αυτού του συλλόγου; Τα είπε σήμερα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτός που της έγραψε το πρόγραμμα για την εργασία. Και πιστεύουν κάποιοι ένα σύλλογο εργαζομένων χωρίς καμία τεκμηρίωση, χωρίς καμία παράθεση πηγών, το πώς προκύπτουν αυτοί οι αριθμοί. Γιατί ξέρετε, δεν μιλάμε για κουκιά, μιλάμε για ανθρώπους που χάθηκαν.

Και είναι τραγικό να λέμε ψέματα και να εργαλειοποιούμε θανάτους για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις με αντιπολιτευτικά κίνητρα. Τα εργατικά δυστυχήματα σε κάθε χώρα της Ευρώπης μετριούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία, η οποία υπαγορεύεται, όπως αναλυτικά παρέθεσε σε χθεσινή της ανακοίνωση η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής για τα εργατικά δυστυχήματα. Όπως τα μετράνε στην Ελλάδα οι άνθρωποι της Επιθεώρησης Εργασίας, που δεν είναι κυβερνητική Αρχή, είναι Ανεξάρτητη Αρχή, έτσι τα μετράνε σε όλη την Ευρώπη.



»Και με τον τρόπο που τα μετράνε, όσο κι αν αυτό δεν βολεύει το αφήγημα αυτών, οι οποίοι παραπλανούν την κοινή γνώμη, τις δήθεν σατιρικές, χυδαίες εκπομπές, διάφορους που παριστάνουν τους αντικειμενικούς δημοσιογράφους και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η Ελλάδα, με βάση τα επίσημα στοιχεία, είναι η τρίτη χώρα με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα. Σπεύδω να πω, γιατί απευθύνομαι στην κοινωνία, αλλά απευθύνομαι και στους ανθρώπους του κινήματος των ανθρώπων που εργαλειοποιούν τον ανθρώπινο πόνο, δηλαδή αυτούς, οι οποίοι είναι τυμβωρύχοι, του «κινήματος των τυμβωρύχων», ότι και ένας άνθρωπος να χαθεί εν ώρα εργασίας είναι μια θλιβερή είδηση και υποχρέωση της πολιτείας είναι να κάνει όλο και παραπάνω. Αλλά το να προσπαθούν κάποιοι, στο τραγικό άκουσμα της είδησης του θανάτου πέντε συμπολιτών μας, να τετραπλασιάσουν τους νεκρούς από εργατικά δυστυχήματα, για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, για να βγάλουν τον κόσμο στους δρόμους και να κάνουν καριέρα, είναι ό,τι πιο χυδαίο μπορεί να κάνει κάποιος στη ζωή του. Χαρακτηρίζονται για αυτό και θα είμαστε εμείς εδώ για να τους αποκαλύπτουμε την ξεφτίλα τους. Γιατί είναι ξεφτίλα πάνω στο θάνατο των ανθρώπων, πάνω στην ανάγκη για δικαιοσύνη, πάνω στην ανάγκη για επίρριψη ευθυνών σε όποιον έχει ευθύνη, να λες ψέματα στον κόσμο για να γίνεις διάσημος και να κάνεις αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση».