Τραγωδία στη Μήλο: Πνίγηκαν δύο άνθρωποι στο Σαρακήνικο

Τραγωδία εξελίχθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Μήλο, καθώς δύο άνθρωποι βρέθηκαν πνιγμένοι στη θάλασσα του Σαρακήνικου.

Σύμφωνα με το miloslife οι άτυχοι τουρίστες ήταν ζευγάρι από το Βιετναμ ηλικίας περίπου 50 ετών. Βρίσκονταν στη Μήλο με γκρουπ.

Η πρώτη σωρός έχει ήδη ανασυρθεί, ενώ γίνονται προσπάθειες περισυλλογής και της δεύτερης σωρού, αλλά οι συνθήκες είναι δύσκολες λόγω καιρού.

Στο σημείο έσπευσε το σκάφος ΛΙΑ του κ. Γενναδόπουλου με μια ναυαγοσώστρια. Συμμετέχουν στελέχη του ΛΣ, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη (Excellent Yachting και Α. Βαμβούνης που προσπάθησε να προσεγγίσει αλλά είναι μεγάλη η θαλασσοταραχή).

Το Λιμεναρχείο Μήλου, το σκάφος του οποίου δεν ήταν δυνατόν να βγει βόρεια λόγω καιρού, είναι παρόν και συντονίζει την επιχείρηση, ώστε να ανασυρθούν όσο γίνεται συντομότερα οι σωροί.