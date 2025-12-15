Την Τρίτη η απάντηση των αγροτών στην πρόσκληση Τσιάρα για διάλογο

Αύριο αναμένεται η επίσημη απάντηση των αγροτών στη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο, προκειμένου να συζητηθούν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας, Κώστας Χατζής, τα επιμέρους μπλόκα λαμβάνουν σήμερα τις αποφάσεις τους, ωστόσο η τελική στάση θα διαμορφωθεί και θα ανακοινωθεί ενιαία, ως ένα μπλόκο, αύριο.

Όπως σημειώνουν, αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση πλέον βλέπει τα αιτήματά τους και αναγνωρίζει το δίκαιο αυτών, ωστόσο επισημαίνουν ότι οι απαντήσεις που δίνονται στα βασικά τους ζητήματα παραμένουν ασαφείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εφόσον γίνει αποδεκτή η πρόταση για διάλογο, είναι πιθανό να υπάρξει αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Τα τρακτέρ ενδέχεται να απομακρυνθούν από τα οδοστρώματα και να παραμείνουν παραταγμένα στην άκρη των εθνικών οδών, επιτρέποντας τη μερική κυκλοφορία των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των πολιτών το Σαββατοκύριακο πριν από τα Χριστούγεννα.

Μετά την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στη Νίκαια με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή, οι αγρότες μπαίνουν σε νέο κύκλο διαβουλεύσεων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, τα 57 πιο δυναμικά μπλόκα της χώρας, σε επίπεδο μαζικότητας, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, θα συνεδριάσουν το επόμενο διάστημα και θα αποστείλουν τις αποφάσεις τους στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Εκείνη θα είναι και η αρμόδια να τοποθετηθεί συνολικά επί των πρόσφατων δηλώσεων του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Νωρίτερα, σε άμεσο και ουσιαστικό διάλογο κάλεσε τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Κώστας Τσιάρας τόνισε ότι η κοινωνία απαιτεί υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές και σημείωσε ότι υπάρχει περιθώριο παρεμβάσεων.