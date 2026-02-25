Έληξε ο συναγερμός στα δικαστήρια της Ευελπίδων - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων

Έληξε ο συναγερμός, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Συγκεκριμένα, φάρσα αποδείχθηκε τελικά το τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, καθώς δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο στον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί.

Λίγο πριν τις 13:00, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι, την εκκένωση του χώρου των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, άγνωστος τηλεφώνησε στις 9:30 το πρωί σε ιστότοπο και εφημερίδα, υποστηρίζοντας ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα και έδωσε χρονικό περιθώριο 40 λεπτών έως την υποτιθέμενη έκρηξη.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ευελπίδων, από το ύψος της οδού Μουστοξύδη έως και τη Λεωφόρο Κ. Τσαλδάρη, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.