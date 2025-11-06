Τη Δευτέρα θα επιστρέψουν οι μαθητές των Βοριζίων στα θρανία

Σε μία προσπάθεια να επανέλθουν όλοι στην κανονικότητα, την ερχόμενη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Βοριζίων θα ανοίξουν ξανά τις πύλες τους και θα υποδεχτούν τους μαθητές τους.

Σύμφωνα με το cretalive, σήμερα το πρωί, στα Βορίζια βρέθηκε ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου, κ. Μανώλης Μπελαδάκης, συνοδευόμενος από στελέχη εκπαίδευσης, τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους, μέλη του ΚΕΔΑΣΥ, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και μέλη της κινητής ομάδας ψυχικής υγείας ενηλίκων της 7ης ΥΠΕ. Έγινε μία συνάντηση με γονείς και εκπαιδευτικούς που διήρκησε 3 ώρες.

Ο κ. Μπελαδάκης είπε στο Cretalive πως μετά από μία βδομάδα αναστολής λειτουργίας, οι μαθητές θα επιστρέψουν στα σχολεία τη Δευτέρα. Εκεί θα βρίσκονται επιστήμονες ψυχικής υγείας, το κλιμάκιο που στέλνει το Υπουργείο Παιδείας από την Αθήνα αλλά και στελέχη υπηρεσιών από την Κρήτη, προκειμένου να σταθούν στο πλευρό των μαθητών της περιοχής.

Μάλιστα, οι γονείς που θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο δε θα φύγουν, θα μείνουν εκεί και θα έχουν επαφή και εκείνοι με τους επιστήμονες. Στη συνάντηση που έγινε, εκφράστηκαν κάποιες ανησυχίες, προβληματισμοί, όμως συμφωνήθηκε πως το άνοιγμα των σχολείων θα λειτουργήσει θετικά για τα παιδιά.