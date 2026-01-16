Τη Δευτέρα η συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με αγρότες

Για τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας έχει προγραμματιστεί η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής, οι οποίοι δεν είχαν προσέλθει την περασμένη Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου, την ώρα που συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τα χυδαία σχόλια του αγροτοσυνδικαλιστή κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.



Βασική προϋπόθεση για την έναρξη διαλόγου από την πλευρά της κυβέρνησης αποτελεί το να παραμείνουν όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί, να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός εκπροσώπων, η συζήτηση να είναι πιο λειτουργική και να μην συμμετάσχουν ελεγχόμενα πρόσωπα ή πρόσωπα με παραβατική συμπεριφορά.

Στο πλαίσιο αυτό, σε ασφαλές σημείο στα δεξιά του δρόμου έχουν μεταφερθεί από τους αγρότες τα τρακτέρ τους, τα οποία βρίσκονται στα μπλόκα του Μπράλου, της Αταλάντης, του Κάστρου και της Θήβας, επιτρέποντας την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην εθνική οδό από τη Λαμία έως την Αθήνα.

Χθες το μεσημέρι ολοκληρώθηκαν και οι τελευταίες διευθετήσεις, κυρίως στην περιοχή του Μαρτίνου και στο ύψος του Κάστρου.

Από τη μία το μεσημέρι σταμάτησαν όλες οι μικρές και μεγαλύτερες παρακάμψεις που είχαν επιβληθεί τις προηγούμενες ημέρες, καθώς οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έκριναν ότι η διέλευση των οχημάτων μπορεί πλέον να γίνεται με ασφάλεια. Έτσι, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά και στα δύο ρεύματα, τόσο από Αθήνα προς Λαμία όσο και από Λαμία προς Αθήνα, μέσω της εθνικής οδού.

Σημειώνεται πως τα τρακτέρ παραμένουν στα σημεία των κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο της πανελλαδικής συντονιστικής των μπλόκων, μετά και τη σχετική απόφαση που ελήφθη στον Παλαμά Καρδίτσας.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό, από την οποία αναμένουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και λύσεις στα αιτήματά τους. Υπό το κλίμα αυτό αναμένεται τα επόμενα 24ωρα να αποφασίσουν για τη σύνθεση της 25μελους επιτροπής και να οριστικοποιηθεί η λίστα με τους εκπροσώπους που θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε την Πέμπτη ότι «άλλα μέτρα δεν υπάρχουν. Εφόσον υπάρξουν παρατηρήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερες λύσεις, τεχνικές, χωρίς δημοσιονομικό κόστος και αυτές μπορεί να γίνουν δεκτές».