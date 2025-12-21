«Θα κάνω μηνύσεις, είμαι καθαρός σαν αστραπή», λέει ο αγροτοσυνδικαλιστής Ανεστίδης που ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις (vid)

Με μηνύσεις δηλώνει ότι θα απαντήσει ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης που βρίσκεται στο επίκεντρο προκαταρκτικής έρευνας για παράνομες επιδοτήσεις κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

«Είμαι αθώος, είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους. Μέσα από το πρόσωπο μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό», δηλώνει ο επικεφαλής του μπλόκου Μαλγάρων και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Κώστας Ανεστίδης για τα δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν σε παράνομες επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο και τον δικηγόρο του, Δημήτρη Τσικρικα, ο κ. Ανεστίδης δεν είναι υπό έλεγχο και το ΑΦΜ του και οι λογαριασμοί του δεν έχουν δεσμευτεί.

«Σας πληροφορώ, ούτε δεσμευμένο είναι το ΑΦΜ μου ούτε οι λογαριασμοί μου, μπήκα και έλεγξα. Πρωτού δυο μέρες,τρεις πήρα και τις τελευταίες επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούμαι.

Δεν θα εξαφανιστώ, δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και θα φωνάζω από δω και έπειτα ακόμη πιο δυνατά, θα μηνύσω και τον διευθυντή και τον αρχισυντάκτη και ό,τι λεφτά κερδίσω αν κερδίσω που πιστεύω να κερδίσω θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα προβατά τους.

Προσπαθούν το συμπαγές και αραγές μέτωπο των αγροτών να το σπάσουν με δόλιο τρόπο. Με λάσπη στον ανεμιστήρα», ανέφερε ο αγροτοσυνδικαλιστής.

Στη συνέχεια τονίζει ότι «όλα είναι δηλωμένα στην εφορία, 4 ιδιόκτητα και 1 νοικιασμένο, κανονικότατα όλα».

Ο δικηγόρος του κ. Ανεστίδη, Δημήτρης Τσικρίκας διέψευσε ότι ο Αγροτοσυνδικαλιστής ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις, λέγοντας πως «εάν ελεγχόταν το ΑΦΜ του, αυτή τη στιγμή το μόνο σίγουρο είναι ότι δε θα έπαιρνε επιδοτήσεις. Μέχρι αυτή τη στιγμή ο κ. Ανεστίδης δεν έχει λάβει κλήση ούτε σαν καταγγέλλων ούτε σαν καταγγελλόμενος ούτε καν σαν μάρτυρας, από οποιαδήποτε αρχή να δώσει κάποια εξήγηση.

Η πρόθεση του κ. Ανεστίδη, είναι όταν κληθεί θα δώσει τις δέουσες εξηγήσεις. Έχω και εντολή να κινηθούμε εναντίον του συντάκτη που δημοσίευσε το ανυπόγραφο δημοσίευμα, όπως επίσης κι όλων των μέσων που το αναδημοσίευσαν».

Δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί του, ελέγχεται από το ελληνικό FBI και την ΑΑΔΕ

Παρα τα όσα δηλώνει ο αγροτοσυνδικαλιστής, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος υφίσταται δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών και έλεγχο από το ελληνικό FBI.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τράπεζες έχουν ενημερωθεί και έχουν δεσμεύσει τους λογαριασμούς του, καθώς ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122.765,04 ευρώ.

Για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 122.000 ευρώ ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής του μπλόκου στα Μάλγαρα

Υπενθυμίζεται ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής Κωνσταντίνος Ανεστίδης βρίσκεται στο επίκεντρο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας στο πλαίσιο ελέγχων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για υπόθεση φερόμενων ψευδών δηλώσεων αγροτεμαχίων με σκοπό τη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.

Οπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης έλαβε για 16 αγροτεμάχια, στα οποία εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες στις δηλώσεις του, παράνομη οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765,04 ευρώ.

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από προτεραιοποιημένο έλεγχο δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης, με βασικά κριτήρια αφενός την υποβολή αναληθών δηλώσεων αγροτεμαχίων και αφετέρου το ύψος της καταβληθείσας επιδότησης, το οποίο υπερέβαινε τις 10.000 ευρώ. Από τη διαδικασία αυτή εντοπίστηκε το ΑΦΜ που αντιστοιχεί στον Κωνσταντίνο Ανεστίδη.

Στη συνέχεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε αναλυτικό έλεγχο των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης που υπέβαλε προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τα έτη 2019 έως και 2024. Κατά τον έλεγχο εξετάστηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που δηλώθηκαν ως καλλιεργούμενες, προκειμένου να χορηγηθεί η αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση.

Όπως προέκυψε, διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων κτηματογράφησης και της δηλωθείσας ιδιοκτησίας για συνολικά 16 αγροτεμάχια, τα οποία είχαν δηλωθεί είτε ως ιδιόκτητα είτε ως μισθωμένα στις αιτήσεις των ετών 2019-2024.

Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές απευθύνθηκαν εγγράφως στον Οργανισμό Πληρωμών, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ποσά που είχαν καταβληθεί για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια. Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του Οργανισμού, ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης έλαβε για τα 16 αυτά αγροτεμάχια συνολική οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765,04 ευρώ.

Παράλληλα, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που εισέπραξε ο ελεγχόμενος για την περίοδο 2019 έως 2024 ανήλθε σε 210.550,22 ευρώ.

Τέλος, σύμφωνα με τα αρχεία του Οργανισμού Πληρωμών, ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης υπέβαλε και για το έτος 2025 νέα Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, στην οποία δήλωσε συνολικά 17 αγροτεμάχια. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών ταυτίζεται με αγροτεμάχια που είχαν δηλωθεί τα προηγούμενα έτη και για τα οποία έχουν ήδη προκύψει ισχυρές ενδείξεις ψευδούς δήλωσης.