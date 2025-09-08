Τέμπη: Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα για την πυρασφάλεια της μοιραίας αμαξοστοιχίας

Στον εφέτη ανακριτή απέστειλε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου που αφορά την πυρασφάλεια των τρένων στο μοιραίο δυστύχημα των Τεμπών, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται το συνοδευτικό έγγραφο του πορίσματος, ο μέγιστος ρυθμός εκπομπής θερμότητας ήταν πολύ υψηλός, τουλάχιστον για τα βαγόνια Β2 και Β4.

Παράσταση στον εφέτη ανακριτή θα κάνουν σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς και συγγενείς θυμάτων

Στο δικαστικό μέγαρο υπάρχει σήμερα έντονη κινητικότητα, καθώς, όπως αναφέρουν πληροφορίες, κλείνει και τυπικά η ανακριτική διαδικασία. Η δικογραφία θα μεταφερθεί στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών.

Επίσης, σήμερα θα αποσταλούν από τον εφέτη ανακριτή στον Άρειο Πάγο τα στοιχεία που αφορούν στους επτά γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών, την περίοδο 2016 - 2023, προκειμένου το δικαστικό συμβούλιο να αποφανθεί σχετικά με τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή.