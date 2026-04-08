Τέμπη: Δεκτό το πρώτο αίτημα συγγενών για εξετάσεις σε εργαστήρια του εξωτερικού

Το Δικαστικό Συμβούλιο Λάρισας ενέκρινε την προσφυγή του Χρήστου Τηλκερίδη, πατέρα θύματος των Τεμπών, για εκταφή και διενέργεια εξετάσεων σε εργαστήρια του εξωτερικού.

Με βούλευμά του το Συμβούλιο δέχεται την προσφυγή της οικογένειας του αδικοχαμένου Άγγελου Τηλκερίδη και επισημαίνει πως: «αίρει εν μέρει υπέρ του προσφεύγοντος τη διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ αυτού και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας σχετικά με το είδος, τους όρους εκτέλεσης και το εύρος όλων των εξετάσεων που καθίσταται αναγκαίο να διενεργηθούν επί της σορού του υιού του, Άγγελου Τηλκερίδη, για την ανεύρεση της ακριβούς αιτίας θανάτου του και αποφαίνεται ότι οι αναγκαίες εξετάσεις για την ανεύρεση της ακριβούς αιτίας θανάτου του υιού του προσφεύγοντος καθώς και τα κατάλληλα εργαστήρια για την διενέργεια των εξετάσεων αυτών, ανεξάρτητα αν πρέπει να διενεργηθούν σε εργαστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, πρέπει να υποδειχθούν από τον διορισθέντα πραγματογνώμονα, κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στο σκεπτικό του παρόντος».

