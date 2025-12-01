Ταξί: Πανελλαδική απεργία την Τρίτη (02/12) και την Τετάρτη (03/12)
Ταξί: Πανελλαδική απεργία την Τρίτη (02/12) και την Τετάρτη (03/12)

01/12/2025 • 09:44
Ελλάδα
01/12/2025 • 09:44
Ελλάδα

Χειρόφρενο τραβούν τα ταξί αύριο, Τρίτη (2/12) και την Τετάρτη (3/12) καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), προκήρυξε 48ωρη προειδοποιητική απεργία.

Στα αιτήματά τους οι ιδιοκτήτες ταξί ζητούν:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
  • Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.
