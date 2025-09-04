Tagesspiegel: Ακραία ξηρασία στην Ελλάδα

«Ακραία ξηρασία στην Ελλάδα» είναι ο τίτλος σε άρθρο της εφημερίδας Tagesspiegel, που αναφέρεται στο πρόβλημα της ανομβρίας λόγω των κλιματικών συνθηκών αλλά και της υπερκατανάλωσης νερού, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, σύμφωνα με την αποδελτίωση του γερμανικού Τύπου από την Deutsche Welle, «στην Αττική οι ταμιευτήρες νερού στα μέσα Ιουλίου είχαν γεμίσει μόνο κατά το ήμισυ σε σχέση με το 2022.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας ύδρευσης της Αθήνας, ΕΥΔΑΠ, στα τέλη Απριλίου, τα αποθέματα δεν επαρκούν πέρα από το υδρολογικό έτος 2026/27, εφόσον διατηρηθούν οι ίδιες κλιματικές συνθήκες και παραμείνει στα ίδια επίπεδα η κατανάλωση νερού. Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα είναι και τα αποθέματα των υδροηλεκτρικών σταθμών».

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι «μέσα σε ενάμιση χρόνο 39 κοινότητες σε όλη τη χώρα έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο τουριστικό νησί της Κέρκυρας το νερό κοβόταν τα βράδια, τον Ιούνιο, για λόγους οικονομίας.

Στην Κρήτη ο δήμος Βιάννου απαγορεύει φέτος το γέμισμα της πισίνας με νερό της βρύσης».

Μιλώντας στην εφημερίδα του Βερολίνου, ο Κωνσταντίνος Βουδούρης, διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας στο ΑΠΘ, επισημαίνει ότι για την αυξημένη κατανάλωση νερού ευθύνονται «η ανεξέλεγκτη δόμηση και η κατασκευή πολυτελών κατοικιών σε τουριστικούς προορισμούς όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Σύρος».