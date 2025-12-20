Τα μπλόκα των αγροτών «παγώνουν» τα Χριστούγεννα σε τουρισμό και εστίαση - Έκκληση για αποκλιμάκωση από τους επιχειρηματίες

Έντονη ανησυχία εκφράζουν επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές μονάδες και καταστήματα εστίασης για το κύμα ακυρώσεων, που σε ορισμένες περιοχές αγγίζει το 50%, καθώς και για τη συνεχιζόμενη οικονομική ζημιά που προκαλούν τα αγροτικά μπλόκα στην καθημερινή τους λειτουργία.

Σε μια περίοδο που περίμεναν έσοδα για τις επιχειρήσεις τους, βλέπουν πως λίγες ημέρες πριν τις γιορτές τα πράγματα δείχνουν δυσοίωνα.

Όπως επισημαίνουν οι απώλειες που έχουν ήδη και θα συνεχίσουν έχουν, δεν περιορίζονται μόνο στα δύο τριήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αλλά καταγράφονται εδώ και είκοσι μέρες λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου, των ξενοδόχων και της εστίασης απευθύνουν κάλεσμα στους αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση, και να κατανοήσουν ότι εμποδίζοντας τη διέλευση στις εθνικές οδούς έχουν προκαλέσει προβλήματα στις επιχειρήσεις τους, την ώρα που πλησιάζει η εβδομάδα των Χριστουγέννων χωρίς ορατή λύση του ζητήματος.

«Επιπτώσεις είχαμε όλες τις προηγούμενες μέρες και μεγαλύτερες, ίσως, ακόμα, θα έχουμε αν εξακολουθούν να υπάρχουν τα μπλόκα κατά τη διάρκεια των γιορτών», σημείωσε στο OPEN o πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης.

«Είχαμε κάνει μια εκτίμηση των απωλειών, έχουμε προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα», τόνισε ο κ. Κορκίδης παρουσιάζοντας τα μέχρι σήμερα στοιχεία: «Με τα νωπά έχουμε απώλειες γύρω στο 1,5 εκατ. ευρώ την ημέρα, ειδικά στα τρόφιμα, και έχουμε και απώλειες στις εξαγωγές μας, ειδικά αυτές που γίνονται μέσω του οδικού δικτύου των μεθοριακών περασμάτων προς τις βαλκανικές χώρες, που φθάνουν τα 4 εως 5 εκατ. ευρώ την ημέρα».

Μεγάλη είναι η ζημιά και στον τουριστικό κλάδο, ειδικά σε δημοφιλείς περιοχές που επηρεάζονται από τα μπλόκα, όπως τα Τρίκαλα, ο Βόλος ή το Πήλιο, με τις ακυρώσεις να αγγίζουν ακόμη και το 50%. «Δεν μιλάμε για δύο τριήμερα, εδώ και είκοσι μέρες υπάρχει μια πτώση και ακυρώσεις που φθάνει στο 50%. Θα οδηγηθούμε σε Χριστούγεννα με πληρότητες, στην καλύτερη περίπτωση στο 50%», κατήγγειλε επίσης στο OPEN, ο Πρόεδρος των Ξενοδόχων Μαγνησίας Γιώργος Ζαφείρης. Για ακυρώσεις από 20% εώς 25% έκανε λόγο και η αντιπρόεδρος των Ξενοδόχων Ιωαννίνων Έφη Εξάρχου.

«Η πληρότητα είναι σίγουρα χαμηλότερη από ό,τι θα έπρεπε αυτή την περίοδο, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και δεν υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλής Τσιτλακίδης, προσθέτοντας πως στα καταλύματα καταγράφονται «τόσο ακυρώσεις κρατήσεων όσο και διστακτικότητα για νέες κρατήσεις».

Ο κ. Τσιτλακίδης επισήμανε πως οι συνέπειες δεν περιορίζονται στον κλάδο της φιλοξενίας, αλλά «πλήττουν συνολικά την τοπική οικονομία και όλους τους κλάδους της τουριστικής δραστηριότητας».

Εξήγησε ότι ευχή όλων είναι «να επέλθει η καταλαγή», με δεδομένο μάλιστα ότι πολλοί ξενοδόχοι προέρχονται από αγροτικές οικογένειες, όμως τόνισε πως οι όποιες κινητοποιήσεις «δεν πρέπει να προκαλούν δυσανάλογες επιπτώσεις» σε άλλους τομείς της οικονομίας ή άλλες επαγγελματικές ομάδες.