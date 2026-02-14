Συντεταγμένη αποχώρηση των αγροτών από το Σύνταγμα – Διαμηνύουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν (pics)

Αποχωρησαν οι αγρότες από το Σύνταγμα οι οποίοι είχαν κατασκηνώσει με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Αθήνας. Η αποχώρησή τους ξεκίνησε λίγο πριν τις 11:00 το πρωί του Σαββάτου (14/2) ωστόσο, προειδοποιούν ότι οι κινητοποιήσεις τους συνεχίζονται καθώς τα προβλήματά τους δεν λύθηκαν.

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Η αναχώρησή τους έγινε με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο έφτασαν στο Σύνταγμα, με τα δεκάδες τρακτέρ τους να φεύγουν από τη λεωφόρο Αμαλίας. Με κόρνες, ντουντούκες και «μαρσαρίσματα», τα τρακτέρ κατέβηκαν την Πανεπιστημίου και μέσω της Ομόνοιας, του Μεταξουργείου και της λεωφόρου Αθηνών θα βγουν στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας.

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Tζέλλας, τόνισε στην ΕΡΤ ότι τα βασικά προβλήματά τους μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό, «δεν λύθηκαν». «Υπάρχουν αγρότες που δεν μπορούν να καλλιεργήσουν και κτηνοτρόφοι που έχασαν τα ζώα τους» είπε και πρόσθεσε ότι οι συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν στόχο το κέρδος και όχι στην ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων.

Ο κ. Τζέλλας υπογράμμισε ότι ο αγώνας των αγροτών θα συνεχιστεί. Στα άμεσα αιτήματα των αγροτών όπως είπε, περιλαμβάνεται η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025, καθώς υπάρχουν παραγωγοί που δεν έχουν λάβει ακόμη οφειλόμενες ενισχύσεις από το 2024 και το 2025. «Από την άλλη έχουμε και ζητήματα που αφορούν και το κόστος παραγωγής αλλά και τις τιμές που πουλάμε τα προϊόντα μας, τα οποία σε συνδυασμό δεν μας επιτρέπουν να επιβιώσουμε», ανέφερε ενδεικτικά.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί, η έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία και την Καρδίτσα. Οι αγρότες δηλώνουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με διάφορες μορφές, μέσα από τους αγροτικούς συλλόγους, τις Ομοσπονδίες και την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, επιδιώκοντας να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση προς την κυβέρνηση για να δώσει λύση.

«Προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να πιέσουμε περισσότερο την κυβέρνηση για να δώσει λύσεις και βέβαια με τη στήριξη του ελληνικού λαού, γιατί για φέτος ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβε τι ακριβώς γίνεται και ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για την ακρίβεια», ανέφερε και κατέληξε «ότι το ίδιο το σύστημα με νόμους, επιτρέπει η φέτα να παρτάγεται με 30% ελληνικό γάλα και 70% εισαγόμενο».

Από την πλευρά της κυβέρνησης εκπέμπεται το μήνυμα ότι «οι πόρτες είναι ανοιχτές» προκειμένου να ζητητηθούν ζητήματα διαρθρωτικής ανάπτυξης και ζητήματα που αφορούν την ΚΑΠ.