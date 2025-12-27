Συνολικά 178 μετανάστες διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις νότια της Κρήτης από Λιμενικό και Frontex

Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποίησε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης το Λιμενικό Σώμα.

Στην πρώτη επιχείρηση, διασώθηκαν 131 μετανάστες που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.

Η δεύτερη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το πρωί, σε θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου, όπου εντοπίστηκε λέμβος με 47 αλλοδαπούς.

Πιο συγκεκριμένα, τα 47 άτομα εντοπίστηκαν 41 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, ενώ η ασφαλής μεταφορά τους στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου, έγινε με σκάφος της Frontex.

Μέσα στις επόμενες ώρες, αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τοπικές αρχές, ανάμεσά τους βρίσκονται και γυναίκες.